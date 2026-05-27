Deviza
azbeszt
Nyugat-Magyarország
azbeszt-ügy
Ausztria

Évtizedekig tudtak az azbesztveszélyről – mégis folytatódott a szennyezett kő kitermelése

Közel száz éve kimutatható volt az azbesztszennyezés a burgenlandi bányákban, de az osztrák hatóságok nem léptek fel érdemben. Az érintett exportőrök mai áron számolva mintegy 77 milliárd forintot kasszírozhattak a Magyarországra eladott anyagból.
VG
2026.05.27, 09:31
Frissítve: 2026.05.27, 09:59

Európai szinten is egyedülálló környezeti botrány bontakozik ki Magyarországon: azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett utak alaprétegébe, döntően burgenlandi osztrák bányákból. Ráadásul nem meglepetésszerű katasztrófáról van szó, az osztrák Falter oknyomozó lap feltárása szerint már 1994-ben mérésekkel igazolták az érintett bányák szennyezettségét – írja a G7.

Az azbesztbotrány számokban: 77 milliárd forintot kereshettek az osztrák bányák Magyarországon / Fotó: Pezzetta Umberto 

Sőt, egy 1981-es tanulmány szerint Rohoncon (Rechnitz) már 1933-ban észleltek magas azbesztkoncentrációt, 1979-ben pedig köbméterenként 3350 azbesztszálat mértek a levegőben. Az orvosok szisztematikus vizsgálatai során a rohonci lakók 10 százalékánál mellhártyaplakkot találtak, az azbesztszálak belélegzésének jellegzetes tünetét.

Az azbeszt mikroszkopikus rostjai súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek: tüdőrákot, tüdőfibrózist okozhatnak, hatásuk azonban gyakran csak évtizedek múlva válik nyilvánvalóvá. Uniós szabályok szerint egyetlen azbesztet tartalmazó anyag sem hozható forgalomba.

A szennyezés mértékét jól érzékelteti, hogy amikor 2025-ben a rumpódi (rumpersdorfi) bánya köveit vizsgálták, az összes minta azbeszttartalma 5 és 50 százalék közé esett. A bevont német laboratórium a továbbiakban megtagadta a vizsgálat folytatását: 

nem rendelkezett ilyen súlyos szennyezés kezeléséhez szükséges védőfelszereléssel.

Az osztrák hatóságok a Falter vizsgálata szerint dokumentumok, szakvélemények és mérési jegyzőkönyvek alapján hosszú évek óta ismerték a kőbányák azbesztveszélyét, mégsem léptek fel. Ausztriában lassan indultak el a hivatalos eljárások, az érintett bányavállalatok és az osztrák állam a mai napig nem kért bocsánatot, és sem anyagi, sem műszaki segítséget nem ajánlott fel a kárelhárításhoz.

Az ügy diplomáciai szintre emelkedett: Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásán Christian Stocker kancellárral megállapodtak egy közös vizsgálóbizottság felállításáról. Magyar utalt arra is, hogy a háttérben korrupció is állhat. Ez azonban nem jó előjel: az osztrák gyakorlat szerint az ilyen ügyek rendszerint hosszú évekig elhúzódnak, és végül enyhe vagy felfüggesztett büntetéssel zárulnak.

Százmilliárdos kavicsimport

A szennyezés terjedelme a kereskedelmi adatokból is érzékelhető. 1998 és 2025 között közel 2,8 millió tonna követ és kavicsot szállítottak osztrák bányákból Magyarországra – ez a hazai kőbehozatal 12 százalékát tette ki (Románia és Szlovákia után a harmadik legnagyobb forrás). Az összes hazai kő- és kavicsimport értéke a vizsgált 27 évben mai áron 257 milliárd forint volt, amelynek 30 százaléka osztrák behozatal.

Az érintett exportőrök mai áron számolva mintegy 77 milliárd forintot kasszírozhattak a Magyarországra eladott anyagból. Az import részaránya a hazai kavicsfelhasználásban összességében csekély – az utóbbi években alig 0,3–0,8 százalék –, ezért az osztrák forrás akár átmenetileg is kizárható lenne a magyar piacról. 

Az érintett cégek

A Greenpeace tényfeltárása alapján négy burgenlandi bánya érintett az ügyben, amelyeket három cég üzemeltetett: a Zöchling Co. (Pörgölény/Pilgersdorf), a Klöcher Baugesellschaft (Szalónakhuta/Rumpód és Pöszöny/Badersdorf), valamint a Hermann Mayer Sand- und Schottergewinnung (Borostyánkő/Bernstein).

A három vállalat együttes forgalma – amelyek főként építőipari tevékenységet végeznek, nem kizárólag bányászatot – mai áron körülbelül 100 milliárd forintra tehető. Adózott eredményük évi 1-2 milliárd forint, a saját tőkéjük összesen 6,6 milliárd forint, amelyből elméletileg részt vállalhatnának a kárelhárítás finanszírozásában.

Sem a három bányavállalat, sem az osztrák környezetvédelmi tárca nem válaszolt a lap megkeresésére. Az osztrák külügyminisztérium egy sajtótájékoztató hivatkozásával reagált, annak ellenére, hogy az azbesztügy a Magyar–Stocker-találkozó hivatalos közleményébe végül nem is került bele.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
