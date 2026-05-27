Évtizedekig tudtak az azbesztveszélyről – mégis folytatódott a szennyezett kő kitermelése

Európai szinten is egyedülálló környezeti botrány bontakozik ki Magyarországon: azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett utak alaprétegébe, döntően burgenlandi osztrák bányákból. Ráadásul nem meglepetésszerű katasztrófáról van szó, az osztrák Falter oknyomozó lap feltárása szerint már 1994-ben mérésekkel igazolták az érintett bányák szennyezettségét – írja a G7.

Az azbesztbotrány számokban: 77 milliárd forintot kereshettek az osztrák bányák Magyarországon / Fotó: Pezzetta Umberto

Sőt, egy 1981-es tanulmány szerint Rohoncon (Rechnitz) már 1933-ban észleltek magas azbesztkoncentrációt, 1979-ben pedig köbméterenként 3350 azbesztszálat mértek a levegőben. Az orvosok szisztematikus vizsgálatai során a rohonci lakók 10 százalékánál mellhártyaplakkot találtak, az azbesztszálak belélegzésének jellegzetes tünetét.

Az azbeszt mikroszkopikus rostjai súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek: tüdőrákot, tüdőfibrózist okozhatnak, hatásuk azonban gyakran csak évtizedek múlva válik nyilvánvalóvá. Uniós szabályok szerint egyetlen azbesztet tartalmazó anyag sem hozható forgalomba.

A szennyezés mértékét jól érzékelteti, hogy amikor 2025-ben a rumpódi (rumpersdorfi) bánya köveit vizsgálták, az összes minta azbeszttartalma 5 és 50 százalék közé esett. A bevont német laboratórium a továbbiakban megtagadta a vizsgálat folytatását:

nem rendelkezett ilyen súlyos szennyezés kezeléséhez szükséges védőfelszereléssel.

Az osztrák hatóságok a Falter vizsgálata szerint dokumentumok, szakvélemények és mérési jegyzőkönyvek alapján hosszú évek óta ismerték a kőbányák azbesztveszélyét, mégsem léptek fel. Ausztriában lassan indultak el a hivatalos eljárások, az érintett bányavállalatok és az osztrák állam a mai napig nem kért bocsánatot, és sem anyagi, sem műszaki segítséget nem ajánlott fel a kárelhárításhoz.

Az ügy diplomáciai szintre emelkedett: Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásán Christian Stocker kancellárral megállapodtak egy közös vizsgálóbizottság felállításáról. Magyar utalt arra is, hogy a háttérben korrupció is állhat. Ez azonban nem jó előjel: az osztrák gyakorlat szerint az ilyen ügyek rendszerint hosszú évekig elhúzódnak, és végül enyhe vagy felfüggesztett büntetéssel zárulnak.