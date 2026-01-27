Riadó a nyílt tengeren: kigyulladt az autószállító óriáshajó 1300 járművel a fedélzetén, 500 elektromos – videón a MS Thames Highway

Tűz ütött ki egy autószállító óriáshajón az Északi-tengeren, amely jelenleg irányíthatatlanul vesztegel Borkum közelében. A Emden kikötőjéből hétfő este kihajózó, MS Thames Highway nevű, 149 méter hosszú és 25 méter széles óriáshajón röviddel az indulás után keletkezett tűz a gépházban – közölte a német tengeri vészhelyzeti hatóság, a Havariekommando.

A teherhajó fedélzetén összesen 1294 jármű található, köztük 477 elektromos autó. A személyzet gyors és szakszerű beavatkozása megakadályozta a tűz továbbterjedését: a gépházat légmentesen lezárták, így a lángok nem érhették el a rakományt. A hatóságok tájékoztatása szerint a tüzet időközben sikerült eloltani, azonban a helyzet továbbra sem tekinthető teljesen kockázatmentesnek.

Az óriáshajón jelenleg speciális tűzoltó egységek dolgoznak Cuxhaven és Wilhelmshaven térségéből, akik helikopterrel érkeztek a fedélzetre. Feladatuk az esetleges izzó gócpontok felkutatása és megszüntetése, mivel a zárt terekben kialakult tüzeknél fennáll az újragyulladás veszélye.

A tűz következtében a hajó gépészeti rendszerei megsérültek, így a teherhajó saját erejéből nem képes továbbhaladni.

A MS Thames Highway elővigyázatosságból a hajózási útvonalon kívül, Borkumtól északnyugatra horgonyzott le az Északi-tengeren, ahol jelenleg körülbelül kétméteres hullámzás jellemző. A hatóságok szerint magánmentő cégek bevonásával az óriáshajót visszavontatják Emden kikötőjébe, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

A fedélzeten tartózkodó 18 fős legénység és egy révkalauz sértetlenül megúszta az esetet, és eddig semmilyen veszélyes anyag szivárgását nem észlelték. A helyszínen egy tengeri mentőhajó, több kísérő jármű és helikopterek is készenlétben állnak arra az esetre, ha a helyzet váratlanul romlana. Az autószállító teherhajó eredetileg a brit Grimsby kikötője felé tartott, a hatóságok pedig továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket.

