Riadó a nyílt tengeren: kigyulladt az autószállító óriáshajó 1300 járművel a fedélzetén, 500 elektromos – videón a MS Thames Highway
Tűz ütött ki egy autószállító óriáshajón az Északi-tengeren, amely jelenleg irányíthatatlanul vesztegel Borkum közelében. A Emden kikötőjéből hétfő este kihajózó, MS Thames Highway nevű, 149 méter hosszú és 25 méter széles óriáshajón röviddel az indulás után keletkezett tűz a gépházban – közölte a német tengeri vészhelyzeti hatóság, a Havariekommando.
A teherhajó fedélzetén összesen 1294 jármű található, köztük 477 elektromos autó. A személyzet gyors és szakszerű beavatkozása megakadályozta a tűz továbbterjedését: a gépházat légmentesen lezárták, így a lángok nem érhették el a rakományt. A hatóságok tájékoztatása szerint a tüzet időközben sikerült eloltani, azonban a helyzet továbbra sem tekinthető teljesen kockázatmentesnek.
Riadó a nyílt tengeren: kigyulladt az autószállító óriáshajó
Az óriáshajón jelenleg speciális tűzoltó egységek dolgoznak Cuxhaven és Wilhelmshaven térségéből, akik helikopterrel érkeztek a fedélzetre. Feladatuk az esetleges izzó gócpontok felkutatása és megszüntetése, mivel a zárt terekben kialakult tüzeknél fennáll az újragyulladás veszélye.
A tűz következtében a hajó gépészeti rendszerei megsérültek, így a teherhajó saját erejéből nem képes továbbhaladni.
A MS Thames Highway elővigyázatosságból a hajózási útvonalon kívül, Borkumtól északnyugatra horgonyzott le az Északi-tengeren, ahol jelenleg körülbelül kétméteres hullámzás jellemző. A hatóságok szerint magánmentő cégek bevonásával az óriáshajót visszavontatják Emden kikötőjébe, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.
A fedélzeten tartózkodó 18 fős legénység és egy révkalauz sértetlenül megúszta az esetet, és eddig semmilyen veszélyes anyag szivárgását nem észlelték. A helyszínen egy tengeri mentőhajó, több kísérő jármű és helikopterek is készenlétben állnak arra az esetre, ha a helyzet váratlanul romlana. Az autószállító teherhajó eredetileg a brit Grimsby kikötője felé tartott, a hatóságok pedig továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket.
A hajóról alább tekinthetnek meg egy korábbi felvételt.
Lángokban áll az orosz árnyékflotta: egymás után két tankhajó is berobbant
November végén robbanás rázta meg a Kairos nevű olajtankert a Fekete-tenger északi részén, Törökország partjaitól mintegy 100-150 kilométerre északra. A helyi kikötői ügynökség szerint a hajó valószínűleg tengeri aknára futott, és fennáll az elsüllyedés veszélye. A 274 méter hosszú, Gambia lobogója alatt közlekedő tanker fedélzetén tűz ütött ki a detonációt követően. A Bloomberg szerint a török tengerészeti igazgatóság megerősítette: külső behatás okozta a tüzet, a hatóságok azonnal mentőhajókat küldtek a helyszínre. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénységet sikerült biztonságban evakuálni, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.
A tanker az eset idején üresen, rakomány nélkül haladt. A Kairos az orosz árnyékflottához tartozik: az Európai Unió és az Egyesült Királyság korábban szankciókkal sújtotta, mert orosz nyersolajat szállított a nemzetközi korlátozások ellenére.