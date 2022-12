Az Aldi és a Lidl újra játék konyhát dob piacra, őrült roham várható

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Lidl slágertermékét, a közel egy év után visszatérő játék konyhát rövid idő alatt elkapkodták a vásárlók a lánc itthoni boltjaiban. A közösségi oldalakon többen is arról számoltak be, hogy a játék konyha a boltlánc több üzletében is a reggeli órákban, sőt van, ahol az első percekben elfogyott. Csütörtöktől ismét kapható lesz a népszerű termék – csakhogy az Aldi is beszállt a versenybe!

Fotó: Komka Péter / MTI

A Lidl reklámújságjában megjelentek szerint december 8-tól megint a polcokra helyezi a fa játék konyhát 29 999 forintos áron – az előző években 19 990 forintért lehetett megvásárolni, idén az 50 százalékos drágulás ellenére mégis sokan ezt választották karácsonyi ajándéknak.

Most viszont az Aldi is beszállt a buliba, ráadásul napokkal hamarabb:

egy méretben kisebb, viszont 10 ezer forinttal olcsóbb játék konyhát kínál katalógusában. A „Csak ennyi!” üzenettel ellátott termék 19 990 forintba kerül vasárnaptól, viszont a reklám is hangsúlyozza, hogy mindössze a készlet erejéig. Ez a Lidl példájából kiindulva akár néhány perc is lehet…