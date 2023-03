„Mérföldkőhöz érkeztünk, tíz évvel ezelőtt ezen a napon indítottuk el a Tesco Otthonrólt, Magyarország első élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatását.

Kijelenthetjük, hogy ma már komoly tapasztalattal és háttérrel rendelkezünk ezen a piacon, és országos lefedettségünk is megkülönböztet bennünket” – mondta a Világgazdaságnak Papp Gábor, a Tesco magyarországi online üzletágának vezetője, hozzátéve, hogy 35 hipermarketből immár 874 települést és 2,7 millió háztartást érnek el hazánkban. Az azonnali, kisebb megrendeléseket a Foodpandával és a Wolttal együttműködve fedik le 68 üzletükből.

2013. március 21-én indította útjára első furgonját a Tesco – 10 éves az élelmiszer-házhozszállítás Magyarországon.

Fotó: Tesco

Papp szerint a pandémia megmutatta, hogy a házhozszállítás mekkora jelentőséggel bír az emberek, illetve a gazdaság életében: „A Covid hatására a legnagyobb változás az online szolgáltatásunkban történt. A világjárvány megjelenése előtt volt egy hároméves tervünk a növekedésre, bővülésre, ütemszerűen dolgoztuk ki az innovációk bevezetését, a vírus alatt azonban ezt három hónap alatt sikerült teljesítenünk, annyira felpörgött a webes értékesítés. Nagymértékben megugrott az internetes vásárlások száma és egy-egy rendelés értéke is, erre kapacitásban is reagálnunk kellett.”

A szakember arról is beszélt, hogy a legnagyobb, közel 900 ezer forintos rendelés súlya 739 kilogramm, míg a legkisebbé, egy 16 forintos vizes zsemléé néhány deka volt. A Tesco az elmúlt évtizedben

közel ötmillió internetes rendelést fogadott be,

156 ezer tonna terméket szállított ki,

427 ezer online vásárló kiszolgálásáért

34 millió kilométert tett meg.

Papp Gábortól egyebek között azt is megtudtuk, hogy a leggyakrabban ásványvizet, pékárut, tejet, banánt és uborkát keresünk a webáruházukban; online szempontból három üzletük kiemelkedően teljesít, a budaörsi, a Budapest Bécsi úti, valamint a Megapark; a siker egyik letéteményese pedig az a 460 fő, aki kiszállítási és vásárlási munkatársként dolgozik náluk. A karbonsemlegesség jegyében tavaly tisztán elektromos furgonokkal bővítették járműparkukat, és időközben átálltak a bevásárlótáska nélküli szállításra is, ezért inkább ládákat használnak. Az átvételi pontokon pedig személyesen is begyűjthető egy online rendelés.

Ami a Tesco Online Clubot illeti, az internetes ügyfelek hat hónapos tagság esetén heti egyszeri rendeléssel több mint 10 ezer forintot is megtakaríthatnak, ha pedig hetente kétszer rendelnek, közel 35 ezret is megspórolhatnak.

„Az online rendelésekre bevezettük a fix árakat. Ez azt jelenti, hogy ha a leadás és a kiszállítás napja között a termékek ára megváltozik – például azért, mert véget ér egy akciós ajánlat –, az nem érinti a végösszeget” – magyarázta Papp.

A Tescónál látják, hogy egyre többen és egyre gyakrabban választják az alacsonyabb árú sajátmárkás árucikkeiket, melyek értékesítése hónapról hónapra növekszik. Úgy vélik, ez nem feltétlenül lefelé vásárlás, hanem inkább okos, tudatos döntés.

Lapunk már többször beszámolt a kiskereskedelmi láncok között zajló árháborúról. A Tesco elsődleges célja, hogy a jelenlegi inflációs környezetben a vevőknek a lehető legkevesebb dologról kelljen lemondaniuk. Szerinte a magyar fogyasztóknak elsősorban nem egy termék, a vaj vagy a trappista sajt árának csökkenésére van szükségük – bár ezek náluk is jelentősen olcsóbbak lettek –, ezért a Tesco majd' 500 árucikk árát tartósan alacsonyan tartja – ezeket „Árgarancia” felirattal jelöli. Ezenkívül az exkluzív Clubcard vásárlási kedvezményekkel tudják optimalizálni háztartási kiadásaikat.

Ráadásul 2023 januárja óta több mint 2 ezer termék ára csökkent átlagosan 9,5 százalékkal náluk, február 27-hez képest pedig 419 árát mérsékelték: például van olyan tészta, amely 25, és olyan laktózmentes ital, amely mintegy 30 százalékkal lett olcsóbb.