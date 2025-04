Új funkcióval bővült a ChatGPT – összehasonlítja a termékeket

A ChatGPT felhasználói rákereshetnek különböző termékekre: a chatbot összehasonlíthatja az árucikkeket, megjeleníti róluk az elérhető információkat, és linkeli, hogy az adott termék hol rendelhető meg. A mesterséges intelligencia (MI) figyelembe veszi az általános tényezőket, például az árat és a vásárlói értékeléseket, ellenben a hirdetéseket kihagyja keresésből.

A ChatGPT az ár-összehasonlító oldalak riválisa lett / Fotó: Shutterstock

A funkció jelenleg csak néhány kategóriában működik, az MI többek között az elektronikai, a szépségápolási, a háztartási és a ruházati cikkeket tudja elemezni, de a tervek szerint ezt a közeljövőben több kategóriára is kiterjesztik. A felhasználók megadhatnak különböző kritériumokat, például a ruha méretét és anyagát, így pontosabb eredményeket kaphatnak.

Az OpenAI célja, hogy a ChatGPT egy mindenre kiterjedő és használható alkalmazás legyen, amely keresőmotort, hangalapú asszisztenst és videógenerátort is kínál. A OpenAI igyekszik a legfőbb riválisok (Anthropic, Google Gemini, xAI) előtt járni, miközben a frissítés révén a chatbot a Google, az ár-összehasonlító oldalak, valamint a teszteket és bemutatókat gyártó youtuberek, honlapok versenytára lett.

A ChatGPT és a DALL-E segítette az OpenAI berobbanását

Sam Altman Elon Muskkal és Greg Brockmannel 2015 decemberében alapította az OpenAI-t nonprofit kutatólaboratóriumként. A startup egy mesterséges intelligencia kidolgozását tervezte, amely nem függ vállalati prioritásoktól, és az egész emberiség javát szolgálja. Musk még 2018-ban távozott, de 2020. szeptemberig továbbra is hozzájárult a cég működéséhez.

A befektetők érdekében a nonprofit startup mellett egy nyereségorientált leányvállalat is született, amely korlátozta a kifizethető profitot. A céget elméletileg még mindig a nonprofit szervezet vezeti. Az OpenAI 2021-ben érte el az első áttörést, és bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett.

A startup ezután 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, ami alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el. Az MI villámgyorsan meghódította az internetet, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy

fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is , és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, vagy növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be. Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz és kínai csetbot is. Érdemes megemlíteni, hogy Musk azóta összerúgta a port Altmannal és Brockmannel, akik ellen pert indított.