Vége a jótékonyságnak: valódi céggé válik az OpenAI, Sam Altman is kap részesedést

Az OpenAI a legnagyobb tech startup ma világszerte, amelybe dollármilliárdokat pakolnának a különböző befektetők, ám a cég vezetési struktúrája nem igazán emlékeztet normális vállalatra, hiszen az OpenAI eredetileg egyfajta jótékonysági kutatóintézetként indult. Ezzel ugyan a társaság képes volt több tízmillió dollárt összegyűjteni, ám hamarosan kiderült, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése annyira drága, hogy azt nem lehet pusztán adományokból finanszírozni.

Eddig Sam Altman hivatalosan fizetés nélkül irányította az OpenAI-t / Fotó: AFP

Jön a nyereségorientált OpenAI, vége az alapítványosdinak

A befektetők érdekében ezért egy forprofit leányvállalat született, mely a befektetett összeg százszorosában korlátozta a befektetők számára kifizethető nyereséget. A céget azonban elméletileg még mindig a nonprofit szervezet vezeti, még ha tavaly év végén kiderült is, hogy ez a valóságban nincs így. A rendkívüli összegeket felemésztő fejlesztések folytatásához azonban az OpenAI-nak újabb tőkebevonásra van szüksége, és a befektetők szeretnék most már elhagyni az egész emberiség javát szolgáló nonprofit igazgatótanács irányítását.

Így néz most ki az OpenAI szerkezetileg

A mesterséges intelligenciával foglalkozó startup, úgy tűnik, meghajolt a befektetők akarata előtt, a cég hagyományos vállalattá alakulhat, és részvényekhez juthat a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman is. A Bloomberg információi szerint

a cég 7 százalékát kaphatja meg Altman, aki talán utolsóként maradt az OpenAI-nál az alapítók közül.

Tekintve, hogy a következő tőkebevonás sajtóhírek szerint 150 milliárd dolláros cégértéken történne, a vezérigazgató egy csapásra több mint 10 milliárd dolláros vagyonra tenne szert. A tőkebevonást segítendő az OpenAI bemutatta legújabb, a cég szerint érvelni is képes modelljét, az o1-et.

Folyamatosan hagyják el a céget a legfontosabb vezetők

Szerdán az OpenAI háza tájáról más hírek is felröppentek, távozik ugyanis három felső vezető is a cégtől, köztük Mira Murati, akit Altman novemberi menesztésekor átmeneti vezérigazgatónak nevezett ki az igazgatótanács. Murati akkor nyilvánosan Altman mellé áll, és nem fogadta el a kinevezést. A Reuters úgy tudja, hogy amíg a kilépéséről megállapodnak, Murati továbbra is folytatja a munkát a ChatGPT fejlesztőjénél. Kérdés azonban, hogy a vezetők távozása hogyan érinti az OpenAI tőkebevonását.