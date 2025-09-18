Bedőlhet egy népszerű üzletlánc, csődeljárást rendelt el a bíróság

A csődeljárási nyilvántartás adatai szerint a bíróság megindította a Bepon elleni csődeljárást. A csőd kihirdetését a cadcai székhelyű Glett nevű cég kérte, amelynek elsősorban fürdőruhákat árusít webshopjában – írta meg a Parameter.sk nyomán az Origo.
A Bepon több mint 30 éve van jelen a szlovák piacon, jelenleg 44 üzlettel, köztük számos ismert bevásárlóközpontban. A harisnyák és zoknik mellett fürdőruhákat, pólókat és fehérneműt is árul. Legnagyobb beszállítói között van az olasz Golden Lady és a szlovák Tatrasvit. A cég a harisnyák piacvezető forgalmazójának tartja magát, írja a Regióny.sk.
Az ügyvezető, Peter Belis szerint a Glett kezdeményezése spekulatív.
„A Covid-járvány óta dolgozunk azon, hogy rendezzük az akkori pénzügyi nehézségeket. Hamarosan megoldást várunk. A Bepon évtizedek óta működő, stabil vállalat, amelynek egészséges üzleti alapjai vannak” – mondta Belis.
A portál szerint hasonló helyzetekben előfordulhat, hogy egy másik cég így próbálja kényszeríteni a tartozások behajtását. A Beponnak tetemes az adóssága, erről itt olvashat bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.