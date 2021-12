Franciaország: tilos a tömeges rendezvény szilveszterkor

Az ötödik Covid-19-hullám sújtotta Franciaországban már többszáz omikron-estet regisztráltak, az egészségügyi hatóságok pedig arra számítanak, hogy az új variáns gyors terjedése miatt jövő év elején a megbetegedések fő okozójává válik. Így,

az országban szilveszterkor betiltják a tömeges nyilvános bulikat és a tűzijátékot.

Ezen túl, a vírus elleni védekezés miatt jövő hónaptól négy hónapra csökkentik a második és a harmadik Covid-19-oltás beadása közötti időt, és az egyes helyszínekre való belépéshez kötelező lesz az oltási igazolás (vagy jelenlegi szabályok szerint nemrégiben elvégzett negatív teszt) felmutatása – jelentette be pénteken Jean Castex miniszterelnök. Sőt, a francia kormány oltási igazolvánnyá változtatná az egészségügyi igazolványt, így az embereknek fel kell majd venni a vakcinákat, ha éttermekbe akarnak menni, vagy ha tömegközlekedést akarnak használni. A korlátozások szigorításáról szóló döntések meghozatalához pedig nem csak az fertőzéses eseteket, hanem a kórházak kapacitásait is vizsgálni fogják.

Dánia: új korlátozásokat javasolnak

Mette Frederiksen dán miniszterelnök további korlátozásokra figyelmeztetett, ugyanis a regisztrált fertőzések száma az eddigi legmagasabb az országban; 9999 új fertőzés történt 24 óra alatt. Bár a halálozási arányok és a kórházi felvételek száma még mindig messze elmarad az egy évvel ezelőtti szinttől, Frederiksen úgy fogalmazott:

Nincs kétségem afelől, hogy új kezdeményezésekre lesz szükség a fertőzésszám csökkentéséhez.

A dán kormány pénteken új korlátozásokat javasolt az új omikron változat gyors terjedésének megfékezésére, mondván, hogy a naponta regisztrált új koronavírusos esetek ötödét ez teszi ki, de elzárkóztak a teljes lezárás bevezetésétől. Az új korlátozások, amelyekhez a parlament jóváhagyása szükséges, magukban foglalják a színházak, mozik, szórakoztató parkok és konferenciaközpontok bezárását, valamint az üzletekben és boltokban a nagy tömegek korlátozását célzó intézkedéseket, mindössze pár nappal karácsony előtt.

Fotó: Dominic Lipinski - PA Images

Hollandia: „fájdalmas” karácsonyi zárlat

Ugyan a múlt hónapban elrendelt éjszakai zárlatot követően csökkentek az esetszámok, az omikron várhatóan még az év vége előtt dominánssá válik az országban. Ezért a holland kormány most azt tűzte ki célul, hogy a hónap végéig minden 60 év feletti személyt beoltanak. A felnőttek kevesebb, mint 9 százaléka kapott emlékeztető oltást, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában. Hollandiát sokként érte Mark Rutte miniszterelnök bejelentése, miszerint

vasárnaptól legalább január 14-ig zárva kell tartani az összes üzletet a legszükségesebbek kivételével, beleértve az éttermeket, fodrászatokat, edzőtermeket, múzeumokat és más nyilvános helyeket, bevásárló utcákat is.

Az iskolák pedig egy héttel korábban, hétfőn zárnak be a karácsonyi szünet miatt, és legalább január 9-ig zárva is maradnak. Sokak karácsonyi tervét borította fel a korlátozás. A vendéglátásban dolgozók kártérítést követeltek az ünnepi időszakban kieső jövedelmekért.

Spanyolország: kötelező Covid-igazolás pár régióban

A nagyjából 80 százalékban beoltott spanyol lakosság 14 napos országos fertőzési rátája december eleje óta több mint kétszeresére nőtt. A spanyol egészségügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját be fogja adni a 40 év felettieknek is, miután a gyermekek oltási kampánya a megbetegedések számának ugrásszerű növekedése közepette megkezdődött.

Spanyolország eddig tartózkodott attól, hogy ismét szigorú korlátozásokat vezessen be a szabad mozgásra és a társasági életre vonatkozóan, de néhány régió, köztük a „turistamágnes” Katalónia, Valencia és Andalúzia, az elmúlt hetekben kötelező Covid-igazolást vezetett be a bárokban és éttermekben, ami a foglalási adatok szerint az utazások lemondásának megugrását eredményezte.

Portugália: 80 százalékos omikron-fertőzés arány az utolsó héten

Portugáliában, ahol a világon az egyik legmagasabb a Covid-19 elleni védőoltások aránya, szerdán 5800 új fertőzésről számoltak be, ami a legmagasabb napi ugrás február eleje óta. Az országban már elrendelték, hogy a repülővel érkező összes utasnak negatív tesztet kell felmutatnia érkezéskor. Ezen túl, január első hetében kötelező lesz a távmunka, az iskolák pedig zárva lesznek.

Becslések szerint az omikron koronavírusváltozattal kapcsolatos fertőzések száma kétnaponta megduplázódik, és december végére az összes új megbetegedés 80 százalékát teheti ki. Marta Temido egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az omikron variáns jelenlegi előfordulási aránya Portugáliában 20 százalék körül van.

A karácsonyi héten viszont 50 százalékos, az év utolsó hetében pedig 80 százalékos lehet az arány

– tette hozzá a miniszter. Temido ugyan nem jelentett be új intézkedéseket, de azt mondta, hogy többet kell tenni a fertőzés megfékezése érdekében, és a következő napok döntőek lesznek az új variáns hatásának megértésében.

Belgium: zárás este 11-kor

A belga kormány a bárok korai, és a szórakozóhelyek teljes bezárását is elrendelte, hogy csökkentse a társadalmi érintkezést és megfékezze a Covid-19 fertőzések gyorsan terjedő negyedik hullámát.

Olyan helyzettel állunk most szemben, amely rosszabb, mint a szakértők két héttel ezelőtti legpesszimistább véleménye

– mondta Alexander De Croo belga miniszterelnök. A szabályok értelmében a karácsonyi vásároknak, kulturális helyszíneknek, bároknak és éttermeknek este 11 órakor be kell zárniuk, és egy asztalnál legfeljebb hat ember tartózkodhat, valamint Covid-igazolás szükséges. A privát partik és összejövetelek szintén tilosak, kivéve, ha esküvőről vagy temetésről van szó. A korlátozások bevezetése óta tüntetnek az intézkedések ellen.

Németország: nem lesz karácsony előtti lezárás

„Itt nem lesz karácsony előtt lezárás. De lesz egy ötödik hullám – átléptük az omikron-fertőzések kritikus számát”

– mondta Karl Lauterbach, német egészségügyi miniszter az ARD televízióban. Németországban a napi új esetek száma októberben és novemberben jelentősen emelkedett, de a hónap eleje óta lassan csökken. Az omikron miatt felgyorsítják az oltási kampányt az országban.

Németországban tehát nem lesz karácsonyi zárlat, és az ünnepek után sem kell „kemény lezárásokkal” számolni. Bár, a hónap elején megtiltották a nem beoltott embereknek a nem létfontosságú intézményekbe való belépést, a kormánynak még világossá kell tennie a lakosság számára, hogy az ünnepek alatt mit szabad és mit nem – mondta Lauerbach. December 17-i adatok szerint a lakosság közel 70 százaléka van beoltva teljes mértékben. Az egészségügyi miniszter védőoltás kötelezővé tételére vonatkozó javaslatát a parlament a jövő év elején vitatja meg.

Egyesült Királyság: tudományos szakvélemények alapján fognak dönteni

A brit egészségügyi miniszter a karácsony utáni korlátozásokról azt nyilatkozta, hogy a tudományos szakvélemények alapján döntenek.

Walesben az éjszakai klubok bezárnak december 27-től, a társadalmi távolságtartás pedig újra bevezetésre kerül, amikor az üzletek és a munkahelyek karácsony után újra kinyitnak. Jelenleg a klubok látogatásához Covid-igazolvány szükséges. Skóciában Nicola Sturgeon miniszterelnök bejelentése alapján az üzleteknek és a vállalkozásoknak a vírus terjedésének korlátozása érdekében intézkedniük kell, például paravánok elhelyezésével vagy tömegoszlatással, mialatt a lakói csak két háztartásból fogadhatnak látogatókat (akiket tesztelni kell), valamint a munkáltatóknak törvényi kötelességük lesz lehetővé tenni, hogy a munkavállalók otthonról dolgozzanak.

Angliában egyes tömegrendezvényeken mostantól törvényileg kötelesek ellenőrizni a 18 éven felüliek Covid-státuszát. Illetve, bizonyítani kell a teljes oltást (jelenleg két adag), az elmúlt 48 órában végzett negatív tesztet vagy mentességet. Észak-Írországban is Covid-igazolás szükséges a szórakozóhelyeken, beleértve az éjszakai klubokat, bárokat és mozikat is a BBC tájékoztatása szerint.

Ausztria: könnyítések 24. és 26. között és szilveszterkor

A fertőzések csökkenésének köszönhetően Ausztria ideiglenesen lazítja a Covid-19 ellen nem teljesen beoltottakra vonatkozó karácsonyi és szilveszteri zárlatot. Ausztria volt az első ország Nyugat-Európában, amely ismét zárlatot rendelt el a múlt hónapban. Mivel az esetek száma azóta jelentősen csökkent, a kormány enyhítette a teljes zárlatot a múlt hétvégén, de az oltatlanokat továbbra is korlátozza, és tervezi, hogy februártól kötelezővé teszi az oltást. A szezonális lazítás ellenére az osztrák kormány is a fertőzések robbanásszerű növekedésére készül az omikron variáns miatt.

Míg a be nem oltott osztrákok általában nem találkozhatnak egyszerre egynél több, más háztartásból származó személlyel, addig december 24. és 26. között, valamint december 31-én kivételt kapnak, ha legfeljebb 10 fős összejöveteleken vesznek részt. A vendéglátóipar korai zárva tartását szilveszterkor feloldják

– mondta Wolfgang Mueckstein egészségügyi miniszter, aki arról nem közölt információt, hogy Ausztria januárban tervez-e újabb teljes zárlatot, de azt elmondta, hogy nem tud és nem is fog kizárni semmit januárra. Ausztriában jelenleg az úgynevezett 2G-szabály (oltott vagy gyógyult státuszú), valamint az FFP2-es maszkviselési kötelezettség van érvényben.

Svájc: nem szigorítanak tovább

Svájc hétfőtől számos beltéri helyiségbe, például éttermekbe való belépéshez kiterjeszti a koronavírus elleni oltást, vagy a betegségből való felépülés kötelező igazolását, de egyelőre a kormány nem fogadta el a még szigorúbban korlátozott zárlatot.

Az olyan helyeken viszont, mint a diszkók és bárok, ahol nem lehet maszkot viselni, a látogatóknak fel kell mutatniuk a negatív teszteredményt. A január 24-ig tartó intézkedések előírják, hogy az emberek otthonról dolgozzanak, és 10 főre korlátozzák a zártkörű összejöveteleket, ha a 16 éves vagy annál idősebb személyek nem kaptak védőoltást vagy nem épültek fel a vírusból.

A kabinet a múlt héten figyelmeztetett, hogy részleges zárlat elrendelése is lehetséges, hogy megtörjék a növekvő koronavírusos megbetegedések lendületét. A zárt kabinos felvonókon most nem szükséges védőoltás, de maszkot kell viselni. Svájcban és Liechtensteinben három emberből kettő teljesen beoltott, beleértve a 12 éves és idősebb lakosság háromnegyedét, de az oltásokkal szembeni ellenállás továbbra is gyakori. A hatóságok nem zárták ki, hogy vészhelyzetben kötelezővé teszik az oltást.

Olaszország: szigorítások várhatók

Olaszországban is gyorsan terjed az omikron. A hét elején március 31-ig meghosszabbították a szükségállapotot, és elrendelték, hogy az EU országaiból érkező valamennyi látogatónak kiutazás előtt tesztet kell végeznie. Az olasz kormány új intézkedéseket is fontolgat a fertőzések megugrásának elkerülésére az ünnepi időszakban.

December 23-a után Mario Draghi miniszterelnök előírhatja, hogy a beoltottaknak is negatív tesztet kell felmutatniuk, ha be akarnak lépni zsúfolt helyekre, köztük diszkókba, stadionokba, mozikba, vagy éppen színházakba

– jelentette a Corriere della Sera napilap. A jelenlegi szabályok szerint a beoltott vagy a betegségből nemrég felépült emberek szabadon bejuthatnak a bárok, éttermek, múzeumok, mozik, klubok és sportesemények beltéri helyiségeibe. Hamarosan kötelezővé tehetik a szabadtéri maszkviselést, és januártól minden munkavállalóra kiterjeszthetik az oltási kötelezettséget – tudósított a lap.