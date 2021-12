Október óta folyamatosan nő a temetések száma, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) becslései szerint éppen a napokban érhettük el a csúcsot – számolt be a szomorú adatról az Index.

A növekedés már október második felében elindult, és egészen mostanáig fokozatosan nőtt a temetések száma. Tapasztalataink szerint éppen a napokban érthettük el a csúcsot, és nagyon bízunk benne, hogy a negyedik hullám nehezén túl vagyunk

– nyilatkozta a portálnak Puskás Béla

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke elmondta, hogy a koronavírus-járvány következtében elmúlt hetekben nagyjából annyi munkájuk volt, mint márciusban és áprilisban, de sokkal felkészültebbek, mind a létszám, mind a védőfelszerelések tekintetében.

Fotó: Shutterstock

Az OTÉI első embere elmondta, hogy a koporsós temetések száma is visszaállt a korábbi szintre. Korábban ugyanis – a fertőzéstől való félelem miatt – arányaiban többen választották a hamvasztást.

Hozzátette, hogy tudomása szerint nincs olyan temetkezési vállalat, amely kötelezővé tette volna az oltást, a munkavállalók többsége önszántából is felvette a vakcinát, így az átoltottság magas.

A jelenleg is hatályos magyarországi szabályok szerint látszámkorlátozás nélkül lehet temetést tartani. A beltéri maszkviselési kötelezettség a ravatalozókra is vonatkozik, azonban a szabadtéri síroknál nem kell maszkot viselni. A távolságtartás azonban temetésen is indokolt.