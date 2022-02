Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Információs Hivatalban tartott sajtótájékoztatón beszélt a legújabb fejleményekről az orosz-ukrán háború kapcsán.

Elmondta, hogy folyamatosan figyelik a fejleményeket és bejelentette a Külügyi Koordinációs Operatív Törzs létrejöttét, Magyar Levente államtitkár vezetésével. Ez a szervezet a háborúval kapcsolatos külügyi egyeztetésekért felel. A külügyminiszter a kijevi helyzet kapcsán elmondta, hogy beszélt Íjgyártó István kijevi nagykövettel, aki szerint egyelőre még csak a külvárosokban ropognak a fegyverek, a beszélgetés idején a harcok a belvárost még nem érték el. A nagykövetség teljes létszámmal működik, ott több magyar állampolgár keresett menedéket, de az EBESZ és az Európa Tanács munkatársai közül is többen ott leltek menedékre. Az országban tartózkodó magyar állampolgárok részére továbbra is nyújtanak segítséget vagy elhelyezést.

Fotó: KKM

Kijevben már csak kevés nagykövetség működik, Szijjártó a magyaron kívül a szlovák és a francia követséget említette még példaként, az előbbi fizikailag is közel van a magyarhoz, és a két követség együttműködik.

A Kárpátalján uralkodó állapotok kapcsán jelezte, hogy folyamatos a kapcsolat a KMKSZ-szel és működik az ungvári és a beregszászi főkonzulátus is, továbbá hozzátette, hogy a körülményekhez képest – ezt külön is kiemelve – stabilitás és nyugalom van a területen. Az ukrán-magyar határon mind az öt határátkelő működik, de jelentős várakozási idő alakult ki, ezért a normális esetben 6-19 óra között működő barabási és lónyai átkelő most 6-23 óra között van nyitva. A külügyminiszter kiemelte, hogy a magyar képviseletek védelmét látványosan megerősítették az ukránok.

Szijjártó elmondta azt is, hogy számos harmadik országtól – India, Irán, Ecuador, Izrael, Zimbabve, Maldív-szigetek, Mongólia, Jordánia – érkezett kérés arra nézvést, hogy Magyarország segítsen Ukrajnában rekedt állampolgáraik hazajutásában. Ezen országok polgárai részére ezért humanitárius folyosó nyílik, ők vízum nélkül is beléphetnek Magyarországra Ukrajna felől és a legközelebbi nemzetközi repülőtérre szállítják őket. Ez a debreceni repülőtér forgalmának növekedését fogja eredményezni várhatóan.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy eleget teszünk annak az ukrán kérésnek, mely a humanitárius szállítmányok gyors továbbengedéséről szól Ukrajna felé és kiemelte, hogy az energiaellátás mind a gáz, mind az olaj tekintetében zavartalan az ukrán-magyar viszonylatban.

Végezetül megerősítette, hogy a háborút a legrosszabb forgatókönyvnek tartja, továbbá Magyarország elítéli az orosz támadást és kiáll Ukrajna területi integritása mellett, továbbá közölte, hogy délután 3-túl az Európai Unió külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán vesz részt.