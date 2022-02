Komédiából tragédiába

Volodimir Zelenszkij bár jogász végzettségű, nem sokat dolgozott a szakmában. Politikai karrierjét megelőzően, két évtizeden át színészként és producerként tevékenykedett, de már akkor is foglalkoztatta a közélet, amelyet nem félt beleszőni a művészetébe. A New York Post olyan felvételeket is talált róla, amelyen letolt nadrággal zongorázik. Komikusként is népszerű volt, a humor mindig is meghatározó volt az életében, amellyel belopta magát a választók szívébe a 2019-es elnökválasztáson, ahol politikai és gazdasági program nélkül ért el kiütéses győzelmet. Emiatt egyesek az ukrán Donald Trumpnak nevezték.

Akkor még nem sejthette, hogy mire vállalkozik, és az ő vezetése alatt kerül háborús helyzetbe az ország.

Zelenszkij ikonikus alakítására minden ukrán jól emlékszik, amikor A Nép szolgálatában című vígjátékban egy történelemtanárt játszott, aki poénból indul el az elnökválasztáson, majd mindenki meglepetésére megnyerte azt. A komédia hamarosan realitássá vált. A film kiváló ugródeszka volt a választási kampányhoz. Az elnök a pártját is a sorozat címe nyomán nevezte el – olvasható a CNN portréjában.

Soha nem okozok csalódást

– nyilatkozta megválasztásakor. Hivatalát 2019. május 20-án foglalta el. Most, hogy kirobbant a háború, a kezében az ország sorsa.

Élete legnehezebb szerepében

Zelenszkij, akinek a hadiállapot bevezetése kapcsán mondott beszédéről készült fotók és videók bejárják a világot, a nemzetközi sajtóban azt nyilatkozta:

úgy érzi, ő és a családja az oroszok elsőszámú célpontjává vált. Ki akarják iktatni, de nem adja fel.

Határozottan kijelentette, hogy nem hátrál meg és Kijevben marad. Zelenszkij feleségével, Olenával együtt két gyermeket nevel.

Itt vagyok. Nem tesszük le a fegyvert. Meg fogjuk védeni a hazánkat, mert a mi fegyverünk az igazság, és a mi igazságunk az, hogy ez a mi földünk, a mi országunk, a mi gyermekeink, és mindezt meg fogjuk védeni

– fogalmazott.

Petro Porosenko volt ukrán elnök is – akit épp Zelenszkij győzött le a választásokon – jelezte, hogy kalasnyikovval a kezében várja az oroszokat.

Fotó: EyePress via AFP

Csak néhány éve beszél ukránul

Zelenszkij orosz anyanyelvű zsidó családba született az ukrajnai Dnyipropetrovszk területén. Mérnök és egyetemi tanár szülei révén középiskolásként pár évet Mongóliában is élt, Ukrajnában járt jogi egyetemre, a művészi karrierje pedig Moszkvában indult el. Ukránul öt éve kezdett el tanulni egy főszerep kedvéért, azóta tökéletesen beszéli a nyelvet. Az orosz tudása most jól jön, Putyinhoz orosz nyelven szól, hogy fejezze be a népe ellen indított háborút.

Van egy saját filmstúdiója

Zelenszkij üzletemberként is tevékenykedik, és a művészettel sem hagyott fel örökre. A birtokában van a Kvartal–95 film- és szórakoztatóipari stúdió, amit az üzlettársaival és a feleségével együtt menedzsel. A stúdió megalapításának céljáról így nyilatkozott:

A küldetésünk, hogy jobbá és örömtelibbé tegyük a világot a rendelkezésünkre álló eszközökkel, amelyek a humor és a kreativitás.

Porosenko egyébként az utóda által hozott oligarchaellenes törvény miatt arra kényszerült novemberben, hogy megváljon a tulajdonában lévő két tévécsatornától.