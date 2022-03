Korzikán erőszakba csaptak át a tüntetések, miután március elején egy rabtársa megtámadta Yvan Colonna, korzikai nacionalista szimbólumot - erről korábban ebben a cikkünkben írtunk. A zavargásokban a Franciaországtól elszakadni vágyók többször összecsaptak a rendőrökkel és kormányzati épületeket is megtámadtak. A nacionalista tüntetések több városban is kirobbantak, volt ahol egy bankot fosztottak ki, máshol a bíróság épületét gyújtották fel. A rendőröket kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták a több száz fős tömegek.

Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Korzikán sokan úgy gondolják, hogy a francia állam hibája, hogy nem biztosították az Colonna védelmét, miközben az elítélt többször is kérte, hogy a büntetését a szigeten tölthesse le. A francia hatóságot ezt a kérést rendre elutasították. Colonna életfogytiglani szabadságvesztését töltötte, amit azért szabtak ki rá, mert 1998-ban megölte az akkori korzikai prefektust, Claude Erignac-ot. Ezzel a gyilkossággal a korzikai függetlenségért harcolók hősévé vált, így érthető, hogy a megtámadása heves indulatokat váltott ki a szigeten.

Március 2-án a 61 éves Colonnát a börtön edzőtermében támadta meg Franck Elong Abe dzsihadista elítélt, aki terrorizmus miatt töltötte a büntetését.

A francia hatóságok jelentése szerint Abe egy szemeteszsákkal próbálta megfojtani Colonnát, amiért az kigúnyolta Mohamed prófétát.

Több hír is arról szólt ezután, hogy Colonna meghalt, de végül a francia orvosok meg tudták menteni az életét, viszont kómába került. A BBC most számolt be róla, hogy

Colonna végül belehalt a sérüléseibe.

Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Halála tovább szíthatja a feszültséget Korzikán, annak ellenére, hogy Franciaország hajlandóságot mutat a sziget autonómiájáról tárgyalni. Ahogyan azt a korábban megírtuk Gérald Darmanin francia belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy nem zárkóznak el a függetlenedétől, de szerinte ennek a megtárgyalására csak a francia államfői választások után lesz lehetőség.

Készek vagyunk tárgyalni az autonómiáról, de az kérdés, hogy mit is értünk ezalatt. Ezt még meg kell beszélni.

-fogalmazott Darmanin.

Egyébként Emmanuel Macron államfő is arról beszélt, hogy nem lehetetlen, hogy Korzika önállósodjon.

A sziget, ahol Bonaparte Napóleon született a 18. század óta része tartozik Franciaországhoz, hogy már évek óta a szeparatista mozgalmak erőszakos megnyilvánulásai jellemzik a területet.