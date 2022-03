Az a javaslat, hogy Ukrajna semleges országgá váljon, de tartsa meg saját fegyveres erőit, tekinthető egyfajta kompromisszumos megoldásnak

– nyilatkozta szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, utalva ezzel a két fél közötti béketárgyalások lehetséges előrehaladására – számolt be róla a Bloomberg.

Peszkov ugyanakkor nem közölt részleteket azon felül, hogy a svéd vagy osztrák típusú semlegesség ötlete is felmerült az Oroszország és Ukrajna között jelenleg zajló tárgyalásokon, amelyek célja a három hete tartó háború befejezése.

Lassan közelednek az álláspontok

A két fél a tervek szerint újra tárgyalóasztalhoz ül. Peszkov megjegyzései azután láttak napvilágot, hogy az orosz főtárgyaló, Vlagyimir Medinszkij némi előrehaladásról számolt be, de hangsúlyozta, hogy továbbra is akad pár megoldatlan kérdés.

Fotó: LOUISA GOULIAMAKI

Kedden késő este Vlagyimir Putyin még csalódottságának adott hangot, és azzal vádolta Kijevet, hogy nem veszi kellően komolyan a kompromisszumkeresést.

A Kreml lát esélyt a megállapodásra

Szerdán azonban már Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is arról beszélt a sajtónak, hogy van remény a kompromisszumra. A tárcavezető álláspontja alapján Ukrajnának semleges félnek kellene maradnia. Szerinte – Oroszország biztonsága érdekében – megegyezésre van szükség arról is, hogy milyen fegyverek lehetnek Ukrajna területén. Ez független a NATO-tagságtól, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok és más szereplők kétoldalú megállapodás keretében olyan országoknak is el tudnak adni fegyvereket, amelyek nem tagjai a transzatlanti szövetségnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzethez intézett beszédében azt elmondta, hogy Oroszországnak a tárgyalásokon képviselt álláspontja már reálisabban hangzik, mint a háború korábbi szakaszaiban, ugyanakkor szerinte is további erőfeszítésekre van szükség a megállapodás eléréséhez.

Ukrajnának garanciák kellenek

Ennek részleteit az elnöki tanácsadó Mihajlo Podoljak osztotta meg a nyilvánossággal – írta az Al-Dzsazíra.

Podoljak elmondta, hogy Kijev számára csak egy ukrán modell fogadható el, biztonsági garanciákkal.

Mivel hazája jelenleg háborúban áll Oroszországgal, így számára egy átlagos kétoldalú megállapodás nem elegendő – mivel ilyen korábban is volt –, a svéd vagy osztrák modell nem biztosíték.

Az ukrán békejavaslat arról szólna, hogy bár az ország nem lépne be a NATO-ba, egy szomszédaival közös védelmi megállapodásban rögzítenék, hogy Ukrajna határa sérthetetlen, és külső támadás esetén a szomszédos országok segítenek megvédeni azt.

Ez azt jelentené, hogy az aláíró felek nem állhatnak félre egy Ukrajna elleni támadás esetén, ahogy jelenleg teszik

– fűzte hozzá Podoljak.

A szerződést valamennyi szomszédos államnak alá kellene írnia, így Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Moldova mellett Fehéroroszországnak és Oroszországnak is.

Habár Ukrajna a háború előtt sürgette felvételét az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagjai közé, azt Zelenszkij is elismerte, hogy csekély esély van rá, hogy a szövetség a közeljövőben felveszi országát.