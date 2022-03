Elégethették a magyar levélszavazatokat Romániában

Kidobott, részben elégetett levélszavazatokat találtak a Marosvásárhellyel szomszédos Jedden egy illegális szemétlerakóban - közölték csütörtökön marosvásárhelyi hírportálok. A Punctul.ro helyi hírportál szerint névtelen bejelentés alapján szerda este szállt ki a helyszínre és készített kisfilmet a látottakról – írja az MTI.

A felvételen a jeddi temetővel szemközt pár méterre az úttól építési hulladékkupacok között több kidobott zsák látható. Ezek mellett a levélszavazatok elküldésére szolgáló a Nemzeti Választási Irodának címzett borítékok, néhány szavazólap, valamint olyan boríték is látható, amelybe a szavazatot kell belehelyezni.

Cristian Teodorescu, a Punctul.ro újságírója az MTI-nek elmondta: ismeretlen telefonszámról értesítették szerda este a kidobott levélszavazatokról. Az értesítést több marosvásárhelyi újságíró megkapta, felkerült a rendőrség és a sajtó kapcsolattartására kialakított üzenőfalra is. Az újságíró – aki elsőként filmezte le a helyszínt – elmondta: több tíz levélszavazat borítékját látta, de nem nyúlt hozzájuk, hogy ne zavarja a rendőrség vizsgálatát. Megjegyezte: a zsákokat nem bontotta ki, de úgy vélte: nem szavazási levélcsomagokkal, hanem egyéb szeméttel voltak megtöltve.

Az MTI kérdésére hozzátette: csak szavazólapokat és borítékokat látott, a választópolgárt azonosító kitöltött vagy kitöltetlen íveket és népszavazási szavazólapokat nem.Azt is megjegyezte: a filmezett anyag csütörtök reggeli közlése után hívta fel valaki a figyelmét arra, hogy olyan szavazólap is látszik a filmen, amelyből kiderül, a választópolgár kire adta a voksát. A Maros Megyei Rendőrség csütörtök délelőtt a helyszínen vizsgálódott és összegyűjtötte a bizonyítékokat. A Punctul.ro portál kisfilmet tett közzé a rendőrségi helyszínelésről is.

A mandiner.hu idézte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, aki közösségi oldalán reagált a hírre, ahol először is leszögezte, hogy az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó. A képsorok megerősítik, mint fogalmazott, hogy „egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék”.

Az ügyre Márki-Zay Péter baloldali jelölt is reagált, mint írta: meg kell semmisíteni a határon túli levélszavazatokat.