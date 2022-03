Nyilvánvalóvá tette Németország függőségét az orosz energiahordozóktól az a pillanat, amikor Moszkva elindította az Ukrajnával szembeni inváziót. Valószínűleg ezt a függőséget erősíthette, hogy a keletnémet származású Angela Merkel és a KGB-s éveinek egy részét a keletnémet Drezdában töltő Vlagyimir Putyin megértették egymást. Mindenesetre az országot 16 évig vezető kancellár utóda, Olaf Scholz szerdán a Bundestagban a függőség mielőbbi megszüntetéséről beszélt – írja a Bloomberg.

Nem lesz azonban egyszerű dolga, hiszen

Németország földgáz- és szénszükségletének a felét, olajigényének a harmadát eddig Oroszország biztosította,

ráadásul az atomerőműveit is igyekszik bezárni. Ugyan vasárnap az ország külügyminisztere, Robert Habeck Katarban cseppfolyósítottföldgáz-szállításokról állapodott meg, ám az ezek fogadásához szükséges terminálokkal Németország egyelőre nem rendelkezik, igaz, korábban Scholz már két terminál építését is bejelentette.

Fotó: MICHAEL KAPPELER / AFP

A 2022-es költségvetésről szóló vitában felszólaló kancellár egy második, az emelkedő energiaárak által okozott tervek enyhítéséről szóló csomag véglegesítésének közeledtét is jelezte. Szerdán a későbbiekben a három koalíciós párt tárgyal majd ennek részleteiről. Scholz szerint ez jelentősen növelni fogja az első, 15 milliárd eurós csomagot a következő napokban.

Az intézkedések között szerepelhet a segélyezett háztartások és a diákok részére adott fűtési támogatás megduplázása, és a járműhasználathoz kötött cégeknek és embereknek nyújtott támogatás is.

Scholz szerint az Ukrajnával szembeni invázió miatt bevezetett szankciók okozta fájdalom Oroszországban is fokozódik, ezekről a héten megrendezett brüsszeli EU-csúcson és a G7 gyűlésén is szó lesz. Mind a két eseményen részt vesz Joe Biden amerikai elnök is.