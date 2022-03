Oroszország Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóját javasolja, mely egyidőben zajlana azzal, hogy a két ország külügyminiszterei kétoldalú megállapodást hoznak tető alá – közölte Vlagyimir Megyinszkij, orosz elnöki tanácsadó, aki a törökországi tárgyalásokon vezeti az orosz delegációt a TASSZ szerint.

Fotó: Sergey Karpuhin / POOL / Sputnik via AFP

Mindez Megyinszkij szerint lehetővé tenné a szerződéssel kapcsolatos nüanszok és részletek megvitatását is. Ezért amennyiben a szerződéssel kapcsolatos munka és kompromisszumok gyorsan haladnak, a béke lehetősége sokkal közelebb kerül.

A delegációvezető szerint Oroszország már korábban is jelezte, hogy az elnökök találkozójára akkor kerülhet sor, ha a szerződéstervezetet a tárgyaló felek és külügyminisztereik már előkészítették az aláírásra. Tehát a menetrend a következő: a szerződéstervezet elkészül, a tárgyaló felek elfogadják azt, a két külügyminiszter alá is írja a dokumentumokat, majd ezután találkozhatnak az államfők. Ez már csak azért sem lesz egyszerű, mert szükséges lehet további államokra is, melyek garantálnák Ukrajna békéjét és biztonságát.

A több mint egy hónapja tartó háború során a felek már többször is a tárgyalóasztalhoz ültek és a keddi, isztambuli tárgyalások során a háború végének a reménye is felcsillant.