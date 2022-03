Az ukrán-orosz háború helyzete több mint drámai

– mondta a Facebook-oldalára feltöltött péntek reggeli videóban Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök a csütörtökön Versailles-ban kezdődött EU-csúcs első napjának eseményeit foglalta össze röviden. Elmondta, hogy a tagállamok vezetői hálásak, hogy Olaf Scholz és Emmanuel Macron is tárgyalt az orosz elnökkel a béke érdekében. Az EU be fog kapcsolódni a tűzszüneti tárgyalásokba, azonban a háború akár hosszú ideig is elhúzódhat.

A kormányfő kiemelte, hogy a legfontosabb kérdésben Magyarország számára is kedvező döntés született.

Nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére

– jelentette be Orbán Viktor az éjjel fél háromig tartó tanácskozást követően.