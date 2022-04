Rihanna a világ leggazdagabb énekesnője, tavaly hivatalosan is belépett a dollármilliárdosok körébe 1,7 milliárd dolláros vagyonával. A női szórakoztatóművészek közül csak Oprah Winfrey előzi meg. Az énekesnőből lett üzletasszony pénzének meghatározó részét a Fenty Beauty divat- és kozmetikai cég tulajdonosaként kereste meg. Termékei forgalmával Jessica Alba, Kylie Jenner és Kim Kardashian márkáit is maga mögé utasította, pedig az utóbbiba is öntik a pénzt a befektetők. A Savage x Fenty fehérneműmárka értéke egymilliárd dollár – írja a Fox Business.

Fotó: Shutterstock

Az énekesnőt, akit Barbados nemzeti hősének választottak, jótékonykodásra is sokat fordít, alapítványa 15 millió dollárt, azaz 4,8 milliárd forintot adományozott a klímakatasztrófák által sújtott hátrányos helyzetű régiók és társadalmi rétegek megsegítésére. A 9 Grammy-díjat és 33 Grammy-jelölést birtokló Rihanna kiválóan használta fel az ismertségét, hogy felépítse a saját brandjét. Többek között volt az Armani, a Gucci és a Dior arca is.