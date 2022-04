Kiderült: az orosz hackerek támadták meg a közérdekű cseh portálokat

Kibertámadás ért szerda reggel számos fontos cseh weboldalt, amelyek túlterheléses támadás áldozatává váltak. A szakértők tegnap még csak találgatták, hogy az ukrajnai eseményekkel összefüggésben történt az eset. Az érintett honlapok között voltak az államigazgatáshoz, a cseh állami vasúttársasághoz és a csehországi repülőterekhez tartozók is. Az ügyet vizsgáló cseh Nemzeti Kiber- és Információbiztonsági Ügynökség elismerte, hogy ők is célponttá váltak. Csütörtök reggel a kormányhivatal oldalának feltörését is megkísérelték.

Most már bebizonyosodott, hogy az oroszok támadták meg a cseh portálokat

– közölte a cseh rádió, ezt Vít Rakušan, cseh belügyminiszter erősítette meg.

A minisztérium arról tájékoztatott, hogy a hackerek nem tudtak megszerezni bizalmas információkat, és a magánszemélyek adatai is biztonságban vannak.

Az akciók egy részét a Killnet oroszbarát hackercsoport vállalta magára.