Perceken múlt Zelenszkij élete

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke a Time magazinnak adott interjúban beszélt a háború első pillanatairól és arról, hogy az orosz csapatok milyen közel jutottak ahhoz, hogy teljesítsék azon céljukat, hogy őt fogságba ejtsék vagy megöljék.

A színészből lett politikus, akinek a stábja jelentős része is a szórakoztatóiparból érkezet,t igyekezett a háború lehetőségéről szóló híreszteléseket elhessegetni, ám február 24-én mégis megindult az orosz támadás. A Kijevbe ledobott, az elnököt kereső orosz csapatok a kormányzati negyedbe is eljutottak,

Zelenszkij is hallhatta az utcákról beszűrődő fegyverropogást, miközben a testőrei igyekeztek minden eszközzel eltorlaszolni az elnöki rezidencia bejáratait.

Fotó: AFP/GENYA SAVILOV

Az elnök és az emberei golyóálló mellényeket és gépkarabélyokat is kaptak, noha legtöbbjüknek fogalma sem volt arról, ezeket az eszközöket hogyan kell rendeltetésszerűen használni. Ekkor történt a mára legendássá vált telefonbeszélgetés a politikus és az amerikaiak között is. A Zelenszkij számára menekülőutat biztosítani kívánó szövetségeseinek ekkor mondta a

nem fuvar kell, hanem töltény

kijelentését. Az ukrán elnökkel együtt volt az elnöki rezidencián a felesége és két gyermeke, 9 éves fia és 17 éves lánya is, akik már mind a ketten elég nagyok voltak ahhoz, hogy felfogják, veszélyben vannak.

Az orosz kommandósok kétszer is megrohamozták az elnöki lakosztályt,

ám végül nem jártak sikerrel. A Time írásából kiderül az is, hogy a háború képei olyan mértékben terjedtek el a közösségi médiában, hogy Zelenszkij és stábja gyakran előbb látta az eseményekről készült felvételeket, mint hogy arról a hadseregtől tájékoztatást kapott volna.

Az atomfegyverekkel rendelkező agresszor támadása egyfajta fatalizmussal is eltöltötte az elnöki stábot, így a közvetlen veszély elmúltával a golyóálló mellények is lekerültek, és az ajtókat védő barikádokat is eltávolították.

Nem menekültek el az invázió elől, úgyhogy a bujkálásnak sem látták értelmét egy ponton túl.

A háború okozta pusztítás azonban megviselte Zelenszkijt is, aki elmondta, megöregedett a szörnyűségek látványától és a bölcsességtől, amit az adott. A politikus kifejtette, hogy ez a fajta bölcsesség olyan, amire sosem vágyott. A szórakoztatóipar rivaldafényéből a bunkerig vezető utat végigjáró politikus azonban visszatekintve sem bánja döntéseit, és elkötelezett abban, hogy tovább játssza a háborús elnök szerepét.