Minden hetedik ember az EU-n kívül született az északi országban — riasztó adatok láttak napvilágot

Európa számos országában jelentős az EU-n kívül születettek aránya – közölte a legfrissebb mérési adatokat az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
A központ kijelentette, hogy hatalmas közvetlen biztonsági kockázatot jelent a tömeges illegális bevándorlás, kifejezetten a magyar határt védő rendőrökre, akik számos alkalommal a bevándorlók erőszakos támadásainak vannak kitéve szolgálatuk alatt. Az utóbbi időszak bűncselekményei, mint a bottal és kövekkel, vagy akár kalapácsokkal való támadás világosan jelzi: ellenőrizetlen bevándorlás nélkül nincs stabil gazdaság, biztonság és fenntartható jövő.
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az EU több nyugat-európai tagállamában az elmúlt hét évben drámaian megnőtt az unión kívül született lakosok aránya:
Ezzel szemben Magyarországon és Csehországban – a határzárnak köszönhetően – csökkent a harmadik országból érkezők aránya.
Orbán Viktor mérföldkőhöz ért: "Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek"
Az intézet jelentése szerint a tömeges migráció közvetlen következménye a szociális és egészségügyi ellátórendszer túlterhelődése, a közbiztonság romlása és a társadalmi feszültségek erősödése, a turizmus és a befektetői bizalom gyengülése és a jelentős költségvetési kiadások a segélyezés és a rendfenntartás területén.
A helyzet kezelésére számos ország hozott súlyos válaszlépéseket. Ahogy korábban megírtuk, a németek például tömegesen zsuppolnának haza afgánokat, akikhez már több, mint százezer bűntény kapcsolódik Merkel óta. Jelenleg körülbelül 461 ezer afgán származású ember él Németországban, ebből mintegy 347 600 menedékkérő és mintegy 11 500 fő tartózkodási engedély nélkül tartózkodik az országban. Mivel a kitoloncolásnak önkéntesnek kell lennie, többnyire ez nem valósul meg. Ráadásul Németországnak anyagilag is támogatnia kell a beérkezők reintegrációját anyagilag, így beérkezésük pillanatától kezdve függnek az állam pénzbeli és szellemi juttatásaitól.
