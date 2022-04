A 2022-es választások legfontosabb eseményei Az urnákat az első választók jelenlétében zárják le.

A külképviseleteken is megnyitottak a szavazókörök.

Nem kötelező a maszk, de lehet hordani.

Reggel 8 óráig rendben zajlott a választás.

Orbán Viktor is leadta szavazatát.

Kevesebben szavaztak reggel 7-ig, mint négy éve.

A gyermekvédelmi népszavazáson kevesebben voksolnak.

9 óráig a szavazók 10,31 százaléka adta le voksát.

Áder János köztársasági elnök is szavazott.

11 órakor 25,77 százalékos a részvétel, csaknem 2 millióan szavaztak.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is voksolt.

40 százalék felett: 13 óráig több mint 3 millió szavazó

Többen rosszul lettek, köztük szavazatszámlálók is.

Délután háromra már 52,75 százalék a részvételi arány.

17 órakor már csak 0,29 százalékponttal maradt el a részvétel a 2018-astól.

18:30-ig a részvételi arány 67,80 százalék volt.

Itt vannak a még billegő körzetek

00:55 Az egyéni választókerületek jelöltjeire leadott szavazatok csaknem 97 százalékát összesítették már. Ezek alapján a Fidesz-KDNP 88 egyéni választókerületi mandátumot szerezhetett, az egységes ellenzék pedig 18 mandátumot kaphat.

Van még néhány OEVK, ahol minimális a különbség az élen álló két jelölt között.

A Pécsen, a Baranya megyei 1. számú OEVK-ban a szavazatok majd' 95 százalékát már összesítették. Az ellenzék jelöltje, Dr. Mellár Tamás mindössze 292 szavazattal vezet a fideszes Kővári János előtt. Itt még több mint 3400 szavazatra számít az NVI az átjelentkezőktől, illetve a külképviseleteken szavazóktól, úgyhogy a végeredmény még mindkét jelölt javára eldőlhet.

Budapest XVI. kerületében (Budapest 13. számú OEVK) Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) vezet 336 szavazattal az ellenzéki Vadja Zoltán előtt, a voksok 96 százalékának összesítése után, de itt még több mint 2900 szavazat érkezhet később, ami elméletben megfordíthatja az jelenlegi részeredményt.

Budapest XVIII. kerületében (Budapest 15. számú OEVK) az MSZP-s Kunhalmi Ágnes előnye 463 szavazat Dr. Lévai István Zoltánnal (Fidesz-KDNP) szemben. Itt legfeljebb 2792 szavazat érkezhet még be a külképviseletekről, illetve az átjelentkezőktől, így ez a körzet sem dőlt még el.

Rendkívül szoros az eredmény Dunaújvárosban, ahol a szavazatok 92,68 százalékos feldolgozottsága mellett épp a Fidesz jelöltje, Dr. Mészáros Lajos vezet, 656 szavazattal. Több mint négyszer ennyi érkezhet még be jövő szombatig.

Messze nem eldöntött kérdés még az sem, hogy kit delegál Budapest XVII. kerülete (Budapest 14. számú OEVK), ahol Dunai Mónika (Fidesz) előnye 761 szavazat Szilágyi György ellenzéki jelölt előtt. Ide még 2325 szavazat érkezhet külföldről, illetve más a választókörzetekben átjelentkező szavazóktól.

Ezek a legfrissebb listás eredmények

00:45 Az országos listákra leadott szavazatok több 95 százalékát már összesítették a szavazatszámláló bizottságok tagjai. A listás szavazatok több mint felét (pontosan 53,25 százalékát) a Fidesz-KDNP listájára adták le, amit a pártszövetség 47 mandátumra válthat át. A DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd közös listájára 1 637 258 érvényes szavazat érkezett (34,85 százalék), ami 38 mandátumra elég. A Mi Hazánk listájára a voksolók 6,25 százaléka szavazatott; ez 7 mandátumra elég. A Kutyapárt listájára 152 405 szavazat érkezett, ez a listás szavazatok 3,24 százaléka, ezzel az MKKP nem jutott be a parlamentbe.

A listás szavazás végeredményét még módosíthatják a külképviseletekről érkező szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazatai is.

A végső eredményt majd április 22-én közli az NVI.

Így nézhet ki a parlamenti patkó a következő négy évben

00:30 Az előzetes eredmények szerint így állhat össze az új Országgyűlés. Az adatok a szavazatok 93 százalékának összesítésével készültek.

NVI: jövő szombaton lesz csak végső eredmény

0:25 A jelenleg elérhető adatok előzetes eredmények, az országgyűlési választás egyéni eredményét jövő szombaton állapítják meg az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok, a választás országos listás eredményét pedig legkésőbb április 22-éig a Nemzeti Választási Bizottság – mondta Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke.

Marine Le Pen is gratulált Orbán Viktornak

00:05 Az egy hét múlva esedékes francia elnökválasztáson is induló politikus a közösségi oldalán gratulált a Fidesz elnökének.

Gattyán: folytatjuk a munkát

24:00 Az eredmények alapján úgy néz ki, egy százalék fölött vagyunk. Ez egy száznapos mozgalomnak jó eredmény, de ennél többre számítottunk – értékelte a Megoldás Mozgalom választási eredményét Gattyán György. A pártelnök elmondta: folytatják a munkát.

A kampányhajrát értékelve Gattyán azt mondta: Budapest közelebb áll hozzájuk, a fővárosi kerületekben jobban állnak, a vidéki régiókban még van feladatuk.

Matteo Salvini gratulált elsőként Orbán Viktornak

23:55 Orbán Viktornak és a magyar népnek gratulált az országgyűlési választás eredményéhez Matteo Salvini, az olasz jobboldali kormánypárt Liga elnöke, aki elsőként üzent közösségi oldalán.

A Liga vezetője azt írja, "egyedül mindenki ellen, miközben az egyengondolkodás baloldali fanatikusai támadtak, fenyegettek azok, akik el akarnák törölni Európa zsidó-keresztény gyökereit, lenéztek azok, akik meg akarják szüntetni a család, biztonság, érdem, fejlődés, szolidaritás, szuverenitás és szabadság értékeit, most is győztél annak köszönhetően, ami a többiekből hiányzik: az emberek szeretete és támogatása".

Toroczkai: Ez még csak a kezdet

23:55 A szavazatok csaknem 88 százalékának összesítése után úgy látszik, hogy a Mi Hazánk 7 képviselőt küldhet a parlamentbe, önálló frakciót alapíthat. Toroczkai László a párt eredményváróján tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: nem azért indították el a mozgalmat, hogy bejussanak a parlamentbe, hanem hogy „megmentsék Magyarországot”, fejlődő pályára állítsák, hogy „újra régi fényében tudjon tündökölni”.

A párt elnöke hozzátette:

Megüzenem azoknak, akik nem hittek ebben a csodában, hogy ez még csak a kezdet.

Alapjogokért: Fidesz-KDNP politikatörténeti bravúrt hajtott végre

23:50 2010 óta zsinórban a negyedik parlamenti választáson győzött a Fidesz, így ismét Orbán Viktor alakíthat majd kormányt – olvasható az Alapjogokért Központ közleményében. Azt írták: a vasárnapi országgyűlési választás igazolta, hogy a magyar demokrácia él és virul. A közjogi keretrendszer stabil, a külső beavatkozási kísérletekkel és a belső visszaélésekkel szemben is kellő garanciát biztosít a választások tisztaságának megőrzésére.

Az Alapjogokért Központ szerint ezt igazolják a választási részvételi adatok is: a választásra jogosultak csaknem 70 százaléka vett részt a szavazáson és voksolt érvényesen.

Újra küldhet nemzetiségi képviselőt az MNOÖ a parlamentbe

23:40 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) listájára több mint 17 ezer szavazat érkezett, ezzel szinte biztosnak, hogy újra beülhet egy német nemzetiségi képviselő is a parlamentbe a listás szavazatok 85 százalékának összesítése után. Az MNOÖ parlamenti képviselője ezúttal is Ritter Imre lesz, aki 2018-ban egyszer már bejutott a nemzetiségi listáról a parlamentbe, korábban pedig a német nemzetiség szószólója volt az Országgyűlésben (szavazattal nem rendelkezett).

Lázár János: új korszak kezdődik a politikai karrieremben

23:35 „Munkára jelentkezem!" – jelentette ki mosolyogva Lázár János azt követően, hogy fölényes győzelmet aratott Hódmezővásárhelyen az ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péterrel szemben.

Márki-Zay: nem vitatjuk, hogy a Fidesz ezt a választás megnyerte

23:25 Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatóján azt mondta: elismeri, hogy a Fidesz megnyerte a 2022-es parlamenti választást. Egyetlen ismert ellenzéki politikus sem állt a pódiumon Márki-Zay Péter mellett, aki kijelentette: "mi itt maradunk, ne adjátok fel". Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint a hazai választási rendszer is okolható az eredmény miatt.

Az ellenzéki eredményváró a városligeti Műjégpályán, Budapesten, 2022 április 3-án.

Fotó: AFP / ISZA FERENC

A listás szavazatok egy százaléka lett érvénytelen

23:20 A pártlistákra leadott szavazatok több 81 százalékát összesítették már. A jegyzőkönyvek szerint összesen 3 676 877 szavazatot számoltak, ebből 40 460 a levélszavazat. A listás szavazatok 99 százaléka érvényes volt, érvénytelen lett 36 927 szavazat.

Frissített részvételi adatok

23:15 A végső részvételi adatokat az NVI a jegyzőkönyvek feldolgozásának befejezéséig folyamatosan frissíti, így mostanra még pontosabb képet kaphattunk a szavazási hajlandóságról. Országosan a szavazásra jogosultak 69,33 százaléka járult az urnákhoz, többen, mint négy éve, amikor a részvételi arány 68,13 százalék volt. A fővárosban a jogosultak 74,22 százaléka voksolt. A legaktívabb megye még mindig Vas megye, 74,35 százalékos részvételi aránnyal, a legkevésbé aktív pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt 63,98 százalékos részvételi aránnyal.

Orbán: hatalmas győzelmet arattunk

23:00 A kormányfő kihirdette a Fidesz-KDNP győzelmét. A szavazatok 74,5 százalékának feldolgozása után már úgy tűnik, a kormánypártoknak 135 mandátuma is lehet.

Fotó: AFP / Attila KISBENEDEK

Kétharmados feldolgozottságnál is megvan még a kétharmad

22:45 A szavazatok 71 százalékát megszámolták már, még most is úgy tűnik, hogy a Fidesz-KDNP 134 mandátumot szerezhet, az egyeséges ellenzék 58 képviselőt küldhet a parlamentbe, és frakciót alapíthat a Mi Hazánk is, 7 képviselővel. A Fidesz listájáról 47 képviselő, egyéniben 87 képviselő juthat be a parlamentbe. A DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd közös listájáról 39 képviselő, egyéniben 19 képviselő juthat be a parlamentbe. A Mi hazánk mind a hét képviselője a párt listájáról jutna be, ha ez lenne a végeredmény.

Ezekben a megyékben szavaztak a legtöbben

22:35 Vas megyében volt a leghatékonyabb a pártok mozgósítása, ott a szavazásra jogosultak 73,94 százaléka ment el voksolni. Az országos részvételt (69,15 százalék a legutolsó adatok szerint) meghaladta a szavazási hajlandóság Győr-Moson-Sopron megyében (72,98 százalék), Pest megyében (72,1 százalék), Veszprém megyében (71,23 százalék) valamint Zala megyében (71,16 százalék) is. Csanád-Csongrád megyében a jogosultak 69,88 százaléka ment el szavazni a 2022-es parlamenti választásokon.

Deutsch: a magyarok akaratnyilvánításának az európai színtéren is fontos üzenete van

22:25 Ha a mandátumbecslések valóra válnak, akkor az nagy győzelem lesz – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az M1-nek adott interjúban.

Nyolc fővárosi körzetben már 70 százalék felett a feldolgozottság

22:20 A VII. kerületben (Budapest 5. számú OEVK) az ellenzéki Varju László vezet csaknem 3500 szavazattal a Fidesz jelöltje, Kovács Balázs Norbert előtt, a szavazatok 75 százalékának feldolgozása után. A VIII. kerületben a szavazatok 82 százalékát összesítették, itt az ellenzéki Jámbor András több mint 1500 vokssal vezet a Fidesz jelöltje, Sára Botond előtt. A XV. kerületben (Budapest 12. OEVK) Barkóczi Balázs a szavazatok 44 százalékát szerezte meg a fideszes Pintér Gábor előtt, 437 szavazattal. A XVI. kerületben Szatmáry Kristóf fideszes jelölt vezet a szavazatok 46 százalékával. A XVII. kerületben is a Fidesz jelöltje, Dunai Mónika áll nyerésre, a 84 százalékos részeredmény szerint 750 szavazattal. A XX. kerületben (Budapest 16. OEVK) Dr. Hiller István áll nyerésre 70 százalékos feldolgozottságnál, 475 szavazattal. A XXI. kerületben Dr. Szabó Szabolcs, az ellenzék jelölje áll nyerésre a szavazatok 46 százalékával. A XXII. kerületben is ellenzéki előnyt mérnek, Tóth Endre több mint kétezer szavazattal vezet 70 százalék feletti feldolgozottsági adatok szerint.

Lázár János behúzta Hódmezővásárhelyt

22:05 A szavazatok 93 százalékát összesítették már Hódmezővásárhelyen, ahol Lázár János 51,78 százalékát megszerezte, előnye Márki-Zay Péterrel szemben 5815 szavazat. Ez ilyen feldolgozottság mellett behozhatatlan előny a Fidesz jelöltje javára. A Mi Hazánk helyi jelöltje, Veres Csaba Levente a voksok 5,28 százalékát vitte itt el.

Pest megyében mindenhol a Fidesz vezet

22:05 Az országosan leadott szavazatok 43,26 százalékának összesítése után Pest megyében minden egyéni választókerületben a Fidesz jelöltje vezet.

Budapesten csak a XVI. és a XVII. kerületben vezet a Fidesz

22:00 A Budapest 13. számú OEVK-ban és a 14. számú OEVK-ban vezet a kormánypárt jelöltje. A XVI. kerületben a szavazatok 53,42 százalékának feldolgozása után Szatmáry Kristóf előnye 773 szavazat Vadja Zoltán előtt. A XVII. kerületben, 75,9 százalékos feldolgozottságnál Dunai Mónika 1214 szavazattal vezet Szilágyi György előtt.

Frissített listás részeredmények

21:55 A listás szavazatok 43,26 százalékát megszámolták már, de még mindig ugyanaz a mandátumok aránya, mint 36,3 százalékos feldolgozottságnál.

A listás szavazatok harmadát már megszámolták

21:45 A listás szavazatok 36,3 százalékát már összesítették, ezek szerint a Fidesz-KDNP a szavazatok 58 százalékát szerezte meg, 134 mandátuma lehet. A közös ellenzéki listára leadott 234 757 szavazatot számoltak már össze, ez 30,41 százalékos eredmény, 57 mandátummal. A Mi Hazánk még mindig a küszöb fölött, 6,57 százalékon, 8 feltételezett mandátummal.

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat az NVI adatai szerint: 771 850.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Lázár János győzhet Hódmezővásárhelyen

21:30 Lázár János előnyt szerzett a választáson Márki-Zay Péterrel szemben. 62,39 százalékos feldolgozottságnál több mint 10 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje.

Vidéken két körzetet vihet az ellenzék

21:25 Dunaújvárosban az egységes ellenzék jelöltje, 48 százalékkal Kalló Gergely vezet a szavazatok 39 százalékának megszámolása után. Szegeden is az ellenzéki jelölt vezet; Szabó Sándor a szavazatok 47,4 százalékát vitte el a 35 százalékos részeredmény szerint.

Bejuthat a Mi Hazánk?

21:25 A listás szavazatok 28 százalékának feldolgozottsága mellett úgy tűnik, a Mi Hazánk elérheti a bejutási küszöböt, és akár 8 mandátumot is szerezhet a szavazatok 6,59 százalékának megszerzésével. A Fidesznek egyelőre úgy tűnik, megmarad a kétharmada, 134 mandátummal, míg az egységes ellenzék 57 főt küldhetne a parlamentbe a szavazatok 29,44 százalékának megszerzése után.

Ebben a fővárosi körzetben a legmagasabb a feldolgozottsági arány

21:20 A Budapest 14. számú OEVK-ban a szavazatok több mint felét összeszámolták már. A Fidesz jelöltje, Dunai Mónika vezet a szavazatok 45,03 százalékával, de szorosan mögötte jön fel Szilágyi György, az egységes ellenzék jelöltje, a szavazatok 43,3 százalékával. A kettejük közötti különbség mindössze 469 szavazat.

Két másik fővárosi választókerület van még, ahol a Fidesz vezet. A Budapest 11. számú OEVK-ban (IV. kerület) Wintermantel Zsolt vezet a szavazatok 49,65 százalékával, Varju László előtt (40,70 százalék) – itt még nagyon alacsony, alig 1,4 százalékos a feldolgozottság, így bármi lehet. A Budapest 13. számú OEVK-ban (XVI. kerület) Szatmáry Kristóf vezet a szavazatok 47,48 százalékával Vajda Zoltán előtt (42,21 százalék), de alacsony, 16 százalékos a feldolgozottság.

Több mint egymillió feldolgozott szavazat

21:05 Már több mint egymillió szavazatot feldolgozott az NVI, ez országosan 16,76 százalékos feldolgozottsági arányt, összesen 1 088 848 szavazatot jelent. A feldolgozott listás szavazatok alapján a Fidesz-KDNP a szavazatok 61,93 százalékát, az egységes ellenzéki lista 27,06 százalékát szerezte meg. Ekkora feldolgozottság mellett úgy tűnik, a Mi Hazánk bejuthat a parlamentbe, a szavazatok 6,61 százalékával, de az MKKP nem; ők a szavazatok 2,28 százalékával rendelkeznek a részeredmények szerint.

Ezekben a városokban voksoltak a legtöbben

20:55 A 18:30-as részvételi adatok szerint a megyei jogú városok közül Hódmezővásárhelyen volt a legmagasabb a részvételi arány 73,97 százalék. Itt indul az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter is, a Fidesz jelöltje pedig Lázár János.

Választás 2022: ezekben a városokban voksoltak a legtöbben Baktalórántházán a szavazásra jogosultak 83,17 százaléka adta le a voksát este fél hétig. A községek között Becskeházán volt a legmagasabb a részvétel, 96,55 százalék. A fővárosi kerületek közül XII-ben volt a legnagyobb a részvétel.

Márki-Zay Péter megköszönte a részvételt

20:30 Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje köszönetet mondott a szavazóknak és a szavazatszámláló bizottságok önkénteseinek a közösségi oldalán.

Lukácsi Katalin a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöke a hatpárti összefogás budapesti eredményvárón tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt:

Hatalmas munkát végzett az ellenzék, akárcsak aktivistáik és a választásban részt vevő állampolgárok.

Hozzátette: nemcsak a demokrácia, de az Egységben Magyarország csapatának ünnepe is a mai nap, hiszen – noha nem lehet sejteni a végeredményt – látható, hogy fejfej mellett áll a két tömb.

Kibontották az urnákat

20:15 Budapest VIII. kerületében, a H13 Diák- és vállalkozásfejlesztési központban kialakított szavazókörzetben az urnákat bontják. Az urnák tartalmát egy asztalra borítják ki, amelyen az előírások szerint csak egyetlen toll lehet.

Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Az NVI elnöke szerint este 9 után érkezhetnek az első, alacsonyabb feldolgozottságú adatok. Este 10 körül már értékelhető adatokat is közzétehetnek.

Orbán Viktor: köszönöm mindenkinek, aki szavazott

20:10 A kormányfő a Facebook-oldalán köszönte meg a részvételt.

Exit poll: a külképviseleteken szavazók többsége az ellenzéket támogatta

20:00 Összesen 2500 szavazó megkérdezésével készített exit pollt a Magyar Demokrácia Alap Bécsben, Berlinben, Brüsszelben, Londonban és Münchenben, ezt a 444 tette közzé. A londoni székhelyű, ellenzéki szervezet felmérése szerint a külképviseleteken a választók többsége, 78 százalék az ellenzéki összefogás listáját támogatta.

Iborfián megszámoltak minden szavazatot

19:55 A Zala megyei Iborfián, ahol idén 16 választópolgár adhatta le a szavazatát, már összesítették a voksokat az M1 tudósítója szerint.

Mindenhol bezártak a szavazóhelyiségek

19:35 Országszerte véget ért a parlamenti választás, elkezdték a szavazatok számlálását. Napközben nagyobb fennakadások nélkül zajlott az idei voksolás. Az NVI este 7 órakor elkezdte felbontani a beérkezett, csaknem 140 000 levélszavazatot.

Ezeket beszkennelik, majd kézzel is megszámolják; a szkennelésére azért van szükség, hogy a levélszavazás előzetes eredményét minél gyorsabban közölni tudják. Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Medián: újrázhat a kormány

19:30 A Medián legfrissebb felmérése szerint a Fidesz-KDNP 121 mandátomot, az ellenzék 77 mandátumot szerezhet a Palamentben 2022-ben. Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában azt mondta:

utolsó felmérésük szerint a választani tudók 49 százaléka választotta a Fidesz-KDNP-t, míg 41 százalékuk az ellenzéket.

A Medián becslése szerint a két kisebb tömörülés, vagyis a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk Mozgalom nem jut be a parlamentbe.

Alacsonyabb a szavazási hajlandóság a fővárosban, mint négy éve

19:25 Este fél hétig Budapesten a szavazásra jogosult 1 281 686 főből 927 259 ment el szavazni, ez a választópolgárok 72,35 százaléka. A részvétel ekkor alacsonyabb volt, mint négy éve.

Országgyűlési szavazás a II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben.

Fotó: Simon Móricz-Sabján / VG

Fél órával a vége előtt már több mint 5,2 millióan szavaztak

19:15 Este fél hétig a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka adta le a voksát. A részvétel még ekkor is alacsonyabb volt, mint a 2018-as (68,13 százalék), igaz, már kevesebb, mint egy százalékponttal, de már jóval magasabb a 2014-esnél (61,73 százalék).

Gulyás: negyed óra múlva zárhat az utolsó szavazókörzet is

19:12 Gulyás Gergely sajtótájékoztatót tart a Bálnánál; a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: nincsenek már nagy sorok a választókörzetek előtt, néhány percen belül lezárulhat a szavazás.

A részvétel magas lesz, a legfrissebb adatokból arra lehet következtetni, hogy hajszál híján meg fog egyezni a négy évvel ezelőttivel, és a magas részvétel a demokrácia győzelmét jelenti – közölte sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: az urnáknál a szavazás befejeződött, a választási helyiségek bezártak, és úgy tudják, hogy nagyon kevés helyen, nagyon kevesen várakoznak, tehát semmi akadálya annak, hogy negyed-fél óra múlva az utolsó szavazóhelyiség is bezárjon.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Egy óra van még hátra a 2022-es parlamenti választásokból

18:01 Délután öt óráig a részvételi arány Vas megyében volt a legmagasabb, 67,09 százalék, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legalacsonyabb, 57,51 százalék. Országszerte összesen 4 840 928 választópolgár adta le a szavazatát délután öt óráig.

Délután 5-ig több mint 60 százalék voksolt

17:47 A választási oldalon közzétették a 17 óráig megjelent szavazók számát. Ezek szerint a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka járult addig az urnákhoz. Ez mindössze 0,29 százalékponttal marad el a 4 évvel ezelőtti értéktől.

Elérhető a 70 százalék?

17:23 A mostani részeredményeket a korábbi országgyűlési választások időarányos adataival összevetve, Török Gábor politikai elemző szerint van esély arra, hogy 2002 és 2018 után az idén is 70 százalék fölött legyen a részvétel.

Téves riasztás

17:18 Egy budakalászi szavazókör épületében a tűzjelző berendezés riasztást jelzett. A portaszolgálati munkatársak ellenőrizték, ám a riasztás tévesnek bizonyult. Így nem volt szükség a helyiség kiürítésére, zavartalanul folytatódott a szavazás.

Viccelődő kutyapárti elnök

17:10 A szavazás a demokrácia legnagyobb sikere - mondta Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke, miután leadta voksát Budapesten. Úgy fogalmazott: fontos, hogy mindenki elmenjen, aki az MKKP-re szavaz, "a többieknek annyira nem fontos". Közölte: végeztek egy "reprezentatív egyfős közvélemény-kutatást", ahol a kutyapárt 100 százalékon áll, úgyhogy nyugodtan várják az esti eredményeket.

Külföldről is sokan szavaznak

17:00 Képünkön a bécsi magyar nagykövetségen adja le a szavazatát egy magyar nő az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson. Beszámolók szerint az osztrák fővároshoz hasonlóan kiemelt érdeklődés mellett zajlik a voksolás Pozsonyban és Hágában is.

Fotó: Filep István

Covid-fertőzött szavazatszámláló

16:47 Dombóváron a bizottság egyik tagja jelezte, hogy rosszul érzi magát (szédült, verejtékezett, sápadt). A szavazást felfüggesztették, és értesítették az OMSZ-t. Tesztelték, és a pozitív lett a Covid-tesztje, az érintett a mentősökkel elhagyta a szavazóhelyiséget. Teljes fertőtlenítés, szellőztetés történt, majd a szavazást folytatták.

Újraélesztés Nagykanizsán

16:40 Sorban állás közben összeesett egy idős férfi Nagykanizsán az egyik szavazókörben; a katasztrófavédelem munkatársai és a mentők a helyszínen újraélesztették - közölte az NVI. Szerencsére a sorban egy orvos is várakozott, aki azonnal a választópolgár segítéségére sietett.

Áramszünet is volt

16:38 A Győr-Moson-Sopron megyei Szil községben viharos szél miatt több alkalommal rövid ideig tartó áramszünet volt a szavazóhelyiségben. A voksolást nem befolyásolta, de ha sötétedéskor is fennáll a probléma, az esti szavazásnál és a számlálásnál gondot okozhat.

Senki sem akar kimaradni

16:27 Budapesten két helyen már 60 százalék feletti részvételi arányt mértek délután háromkor. A. 3 számú választókerületben, amely a XII. kerületet, Hegyvidéket jelöli, már 61,03 százalékon állt a mutató, vagyis 38 283-an szavaztak, négy órával az urnazárás előtt. A 13. választókerületben (XVI. kerület: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom) sem lehet panasz a választói kedvre, a 60,53 százalékos arány mögött eleddig 41 416 választópolgár jelenléte áll.

Fotó: Kovács Tamás

Népszavazás

16:17 Eközben a népszavazáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 52,18 százaléka (4 014 347 fő) adta le a szavazatát. Vagyis az elmúlt két órában arányaiban csökkent azoknak a köre, akik a gyermekvédelem terén nem nyilvánulnak meg, csak az országgyűlési választásokon vesznek részt.

Így állnak a megyék

16:09 Szemben az 52,75 százalékos átlaggal, továbbra is Pest megye a legaktívabb, a 15 órai adatok szerint immár 55,15 százalékkal – 570 368 szavazóval. Pillanatnyilag Vas a második 54,81 százalékkal, 110 323 voksolóval. Harmadik helyen áll Győr-Moson-Sopron megye 54,21 százalékkal, ott már 194 496 fő szavazott. Jelen állás szerint Borsodban sikerült a legkevésbé a mozgósítás (47,92 százalék), de 50 százalék alatt van még Szabolcs (48,18) és Hajdú-Bihar is (49,6).

Megérkeztek a legfrissebb számok

15:50 Az NVI tájékoztatása szerint 15 óráig az arra jogosultak 52,75 százaléka járult az urnákhoz, azaz 4,058 millió fő már véleményt formált az országgyűlési választásokon. Négy óra van még az urnazárásig, 3,635 millió szavazó nem jelent még meg.

Hosszú sorok

15:15 Nem kétperces mutatvány a voks a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskolában kialakított 115. számú szavazókörnél. Hosszú sorokban állnak az átjelentkezők az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson.

Fotó: Kovács Tamás

Fejlődés vagy visszafejlődés

15:00 Az országgyűlési választás tétje a fejlődés vagy a visszafejlődés, a háború vagy a béke - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, miután leadta a szavazatát.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Feszült pillanatok a szavazókörben

14:52 Győrben egy választópolgár a bizottság delegált tagját sértegette és fenyegette, melyet az érintett jegyzőkönyvbe rögzíteni kért. A választópolgárt a bizottság elnöke megnyugtatta, az esemény a szavazás lebonyolítását nem veszélyeztette.

Kutyaharapást szőrével

14:48 Sopronban egy választópolgár keze – a névjegyzék aláírását követően és a szavazólapok átvétele után – erősen vérezni kezdett. Elmondása alapján a kórházból jött, ahol kutyaharapás miatt látták el. Abban a pillanatban nem tudott szavazni, negyedórával később azonban visszatért, és voksolt.

A legnagyobb szavazólap

14:41 A Békés megye 1-es számú választókerületben a legtöbb, 11 jelölt indult, itt használják a legnagyobb szavazólapot.

Fotó: Lehoczky Péter

Nem kérdezni, adni

14:34 Több szavazókörben is előfordult, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni. Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

Ezt kell tenni az adatokkal

14:29 Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Füstöt észleltek

14:22 A Somogy megyei Büssü településen egy szavazó és a fűtő jelezte a szavazatszámláló bizottság felé, hogy a padlás felől füstöt észlelnek, kérték, hogy értesítsék a polgármestert és a tűzoltókat. A szavazóhelyiséget a bejelentést követően lezárták, a névjegyzéket, a szavazólapokat és az urnákat hiánytalanul és sérülésmentesen kimentették. Átköltöztették a szavazóhelyiséget, szűk másfél órás kényszerszünet után folytatódhatott a voksolás.

Nagyot megy Pest megye

14:10 A megyei bontást tekintve a 40,01 százalékos országos átlagot nyolc megye múlta felül. Most már Pest áll az élen 42,2 százalékkal, utána a sorban Fejér megye következik 41,31 százalékkal, majd Heves 41,03-del, Csongrád-Csanád 40,82 százalékkal, Győr-Moson-Sopron 40,59-dal. A 13 órás adatok szerint a korábbi éllovas Békés az erős kezdés után már csak a hatodik 40,55 százalékkal.

Népszavazás

14:00 Nem mindenki vesz részt a népszavazáson, aki az országgyűlési választáson igen, az utóbbinál 13 órakor mért 40,01 százalékkal szemben a gyermekvédelemmel kapcsolatos eldöntendő kérdésekre 39,55 százalék felelt. A népszavazáson várhatóan magasabb lesz az érvénytelen szavazatok száma.

Hárommillió felett 13 órakor

13:39 Nem kell tovább várni a friss számokra: 13 óráig az arra jogosultak 40,01 százaléka járult az urnákhoz, azaz 3,078 millió fő már biztosan fontosnak érezte, hogy kinyilvánítsa a véleményét. Továbbra is áll a trend, miszerint a 2022-es választás iránti érdeklődés nem éri el a 2018-asét, ugyanakkor felülmúlja a 2014-es részvételt.

Ikszelt Novák Katalin

13:34 Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök sem várt tovább a szavazással, a Farkasréti Általános Iskolában voksolt. Az alábbi képen az első választóknak járó kitűzőt tűzte fia zakójára.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Többen is rosszul lettek

13:28 Kiskunfélegyházán egy idős választópolgár a szavazófülkében lett rosszul, elájult, beütötte a fejét. Emellett a Vas megyei Bobán is mentőt kellett hívni egy szavazóhoz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fábiánházán viszont egy szavazatszámláló lett rosszul, akárcsak Békéscsabán.

Rendkívüli események

13:19 Az esetek többségében annak rendje és módja szerint zajlik a szavazás, de azért akad néhány egyedi, váratlan eset. A Hajdú-Bihar megyei Konyáron és a Fejér megyei Etyeken is meghibásodott például a bélyegző. A baranyai Vokányban egy szavazó kísérője fényképet akart készíteni. A sajtó munkatársának mondta magát, de ezt nem tudta igazolni. A budapesti XIV. kerületben az épület nem volt megfelelő állapotban a szavazás megindításához. Világítás hiánya miatt a berendezést költöztetni kellett.

A legkisebb szavazókör

13:07 A Borsod megyei Debréte a legkisebb szavazókör: 11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó választópolgár, vagyis összesen 15 fő szerepel a választói névjegyzékben.

Fotó: Vajda János

Aktív kerületek

12:52 A legutóbbi, 11 órás budapesti adatokat böngészve azt látjuk, hogy a fővárosi választókerületek közül kiemelkedik a 17. számú, azaz Csepel 28,52 százalékkal (21 268 szavazó), megelőzve a 14. számút, ahová a XVII. kerület, Rákosmente egésze, illetve a X. kerület, Kőbánya egy része tartozik. Itt 27,61 százalékot mértek, miután 20 341 fő már voksolt.

Lássuk a megyéket!

12:37 Békés megyében szavaztak a legtöbben 11-ig, a 28,03 százalékos részvétel mögött 75 987 szavazó áll. A képzeletbeli dobogón Győr-Moson-Sopront (27,35 százalék) és Hevest (27,29 százalék) találjuk még, az előbbi 98 111, az utóbbi pedig 64 128 voksolót takar. A másik véglet továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg 22,22 százalékkal (95 974), de ugyancsak jócskán elmarad az aktivitás az átlagtól a 23,34 százalékon álló Borsod-Abaúj-Zemplénben (117 860), illetve a 24,53 százalékos Nógrádban (37 220).

Márki-Zay is szavazott már

12:05 Márki-Zay Péter (Egységben Magyarországért) miniszterelnök-jelölt is megjelent a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában kialakított szavazókörben. Miután voksolt, sajtótájékoztatót is tartott.



Több mint 230 ezer elsőbálozó

12:00 A választáson több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal választójogával. A képünkön látható első választó a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban kialakított szavazókörben adta le a voksát.

Fotó: Balázs Attila

25 százalék felett 11 órakor

11:46 Befutottak a legfrissebb részvételi adatok: 11 óráig az arra jogosultak 25,77 százaléka járult az urnákhoz. Ahogy az a 7 és a 9 órás statisztika alapján várható volt, továbbra is többen vesznek részt az országgyűlési választásokon, mint 2014-ben, az érdeklődés viszont elmarad a 2018-astól.

Ez a kérdés Szijjártó Péter szerint

11:44 Sorsdöntő ez a parlamenti választás, hiszen háború vagy béke kérdésében hozhatnak döntést a magyar emberek - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszin. Szijjártó Péter azt követően nyilatkozott a közmédiának, hogy leadta voksát.Kifejtette: van 13 óra arra, hogy "eldönthessük, Magyarország az elkövetkezendő években békében és biztonságban élhet-e, vagy megkockáztatjuk a belesodródást a háborúba".

Szavaznak a miniszterelnök-jelöltek

11:29 A korán reggel voksoló Orbán Viktor (Fidesz-KDNP) kormányfő után egyre-másra adja le szavazatát a többi miniszterelnök-jelölt is. Már ikszelt Toroczkai László (Mi Hazánk), Gattyán György (Megoldás Mozgalom) és Gődény György (Normális Élet Pártja) is.

Aki rászorul, annak segítenek

11:19 Aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának – segítségét veheti igénybe. Például a látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250-en tettek így.

A köztársasági elnök leadta szavazatát

10:45 Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita is leadta voksát. Az államfő és felesége a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben voksolt.

Fotó: Bruzák Noémi

Van, ahol 50 százalék feletti a részvétel

10:43 Az ország egyik legkisebb szavazókörében, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornakápolnán mindössze 22 ember szerepel a névjegyzékben. Közülük 9 óráig már 12-en le is adták szavazatukat, így a részvételi arány itt 54 százalék felett van.

Nagy az aktivitás Márki-Zay és Lázár János körzetében

10:35 Az országos részvételi arányoknál jóval magasabb az aktivitás a Csongrád-Csanád 4-es választókerületben. Itt indult az összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter, a kormánypárti színekben pedig Lázár János. Reggel 9 óráig itt a választók 13,29 százaléka adta le voksát. Ez több mint 10 ezer embert jelent az NVI adatai szerint.

9 óráig 793 ezren szavaztak

9:49 Kijöttek a 9 órás részvételi adatok is. Ezek szerint az első három órában a választásra jogosultak 10,31 százaléka adta le voksát. 2018-ban még több mint 13 százalék szavazott ilyenkor. A mostani adatok szerint több mint 793 ezer ember adta le voksát. A részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 11,43 százalék. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 8,78 százalék. A fővárosban a szavazók 9,61 százaléka, 123 109 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.

Még leadható a levélszavazat

9:23 Az a választó, aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe, ezt 456 ezren tették meg.

Kettős részvétel

9:12 Nem mindenki szavaz a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson, aki az országgyűlésin leadja a szavazatát. A népszavazáson vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,79 százaléka (137 735 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Elmarad a részvétel 2018-hoz képest

8:35 Kiadta a Nemzeti Választási Iroda az első részvételi adatokat, ezek szerint reggel 7 óráig a választásra jogosultak 1,82 százaléka adta le a voksát, ez több mint 139 ezer embert jelent. Ez az adat elmarad a négy évvel ezelőttihez képest, akkor reggel hét órakor már több mint 2,2 százalékos volt a részvételi arány.

Orbán Viktor is leadta szavazatát

8:21 Orbán Viktor miniszterelnök is leadta a szavazatát vasárnap reggel, az 53. számú választókörben, a Zugligeti Általános Iskolában. A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak, miután leadta szavazatát. A kormányfő feleségével, Lévai Anikóval érkezett a szavazókörbe reggel 8 óra után - kérdésre válaszolva az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban úgy fogalmazott: attól tart, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, amibe könnyű belesodródni. Hozzátette: a háború itt van a szomszédunkban, két nagy ország háborúja, amiből ki kell maradni.

Fotó: AFP

Eddig nem történt rendkívüli esemény

8:15 Az M1 Híradó vasárnap reggeli adásában elhangzott, hogy eddig nem történt rendkívüli esemény a választások első két órájában, a Nemzeti Választási Irodához nem érkezett ilyen bejelentés.

A kormányfő is szavazásra buzdít

7:48 Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán buzdított szavazásra vasárnap reggel.

Lehet kampányolni

7:23 Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel. Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

Fertőtlenítik a tollakat

6:58 Nincs általános maszkviselési kötelezettség Magyarországon a koronavírus-járvány miatt, ezért a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a választóknak sem kötelező maszkot viselniük a szavazókörben. A szavazatszámláló bizottság gondoskodik a szavazófülkékben elhelyezett tollak rendszeres fertőtlenítéséről. Aki saját érdekében úgy ítéli meg, az hordhat maszkot a szavazóhelyiségben, de az azonosítás idejére le kell vennie.

Rendben megkezdődött a szavazás

6:49 Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Rendben rajtolt mindenhol a szavazás, figyeljen a pecsétre! Csak pecséttel érvényes a szavazólap.

Külföldön is elstartolt a szavazás

6:14 Sorra nyílnak a szavazókörök a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken, az országgyűlési választásra és a népszavazásra ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 53 689 választópolgárt. Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak, az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor.

Fotó: Varga György

Kinyitottak a szavazókörök

6:01 Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 243 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson és a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett népszavazáson. Este hét óráig mintegy 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.

Kinyitottak a szavazókörök, megkezdődött az országgyűlési választás Reggel hat órakor megkezdődött a rendszerváltozás utáni kilencedik demokratikus országgyűlési választás.

Lejárt személyivel is lehet szavazni

5:52 A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson és népszavazáson elfogadják a veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat is; szavazni kizárólag a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító (személyi szám) igazolása után lehet az ország 10 243 szavazókörében reggel 6 és este 7 óra között.

Hamarosan kezdődik a választás

5:41 A hat órakor kezdődő szavazás megkezdése előtt az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárja le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett országos népszavazáson. Erről részleteket ebben a cikkünkben olvashat.

Fotó: Illyés Tibor