Ezernél is több majomhimlős beteget regisztrált az Egészségügyi Világszervezet, de a feltételezett fertőzöttek száma még ennél is több lehet – írja a Reuters.

Afrikán kívül már 29 országban jelen van a kór,

köztük az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, és még Magyarországon is megjelent a majomhimlő. Elsőként egy 38 éves férfinál diagnosztizálták a betegséget.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója Genfben arról tájékoztatott, hogy Afrikában 66-an elhunytak a majomhimlő következtében. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a fejlett országok csak most figyeltek fel a kórra, miután náluk is megjelent.

A fertőzés a jelenlegi tudás szerint kizárólag közvetlen fizikai kapcsolaton keresztül adható tovább, a levegőben terjedéstől egyelőre nem aggódnak. A majomhimlős betegeket ápoló egészségügyi dolgozóknak azonban maszkot kell viselniük az ellátás során.

A WHO megfontolandónak tartja a majomhimlő elleni vakcinázást is.