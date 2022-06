Új utakon térnek vissza a Covid alatt elfojtott betegségek

A Covid-19 járvány a világ nagy részén mérséklődött és ezzel együtt az ellene hozott korlátozó intézkedéseket is folyamatosan oldják fel a nemzetek. A társadalom a korlátozások feloldásával azonnal vissza akart térni a pandémia előtti életéhez, viszont ezzel számos más vírus terjedésének nyílt tér.

Az egyik legkézenfekvőbb példa az influenza, ami szinte eltűnt a 2020-as és a 2021-es szezonok során, ám most a terjedése már idén februárban újra elkezdődött és a tavasszal és a nyáron egyre gyorsabb ütemben fertőz.

A CNBC-nek nyilatkozó Scott Roberts, a Yale School of Medicine fertőzésmegelőzésért felelős társorvosa elmondta, hogy

eddig példa nélküli volt, hogy az amerikai influenza szezon júniusig kitartson.

A koronavírus után ez egyértelműen várható volt. Most, hogy az emberek visszatértek a közösségekbe azt lehet látni, hogy a vírusok nagyon furcsa módon viselkednek

- mondta a szakember.

Koronavírus fertőzés utáni rehabilitációs torna. Fotó: WALTRAUD GRUBITZSCH / dpa Picture-Alliance via AFP

Az influenza csak a kezdet a világot fenyegető betegségek sorában. A légúti szinciciális vírus, ami általában a téli hónapokban jellemző, már tavaly nyáron is megjelent és terjedt a gyerekek körében. A kisebbek körében emellett a 41-es adenivírus kitörése is problémát okozott, ami egy gyomor és bélrendszeri betegség. Meg kell még említeni a tuberkulózist, ami Washingtonban az elmúlt 20 év legsúlyosabb fellángolását produkálja.

Ezeken túl a majomhimlő is aggodalomra ad okot. A jellemzően Közép- és Nyugat-Afrikában jelen lévő betegség az elmúlt hetekben már 29 országban jelent meg Afrikán kívül és már több mint ezer megerősített vagy gyanús esetet produkált. A majomhimlő már Magyarországon is megjelent és több betegnél is diagnosztizálták a vírust.

Koronavírus fertőzés utáni rehabilitációs torna. Fotó: FRISO GENTSCH / dpa Picture-Alliance via AFP

A vírusok szokatlanul viselkednek

Az Egyesült Államokban a majomhimlőnek legalább két genetikailag eltérő változata kering. Ezek valószínűleg két különböző, állatokról emberekre terjedő fertőzésből erednek az USA Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint.

A két törzs jelenléte a társadalomban azt jelzi, hogy a majomhimlő hosszabb időre fog berendezkedni, mint azt elsőre gondoltuk

- mondta Scott Roberts. Hozzátette, hogy a következő hetek tapasztalataiból sokat lehet majd tanulni a betegség lefolyását illetően. A majomhimlő lappangási ideje 5 naptól 21 napig terjedhet.

Az egyelőre nincs bizonyítva, hogy a majomhimlő mutálódott-e, de szakértők arról számoltak be, hogy a vírus eddig nem tapasztalt módon viselkedik. Az új tulajdonságai között a legfigyelemreméltóbb, hogy a betegség szűk közösségekben terjed, leggyakrabban szex révén. Ezzel együtt a vírus tünetei új módokon jelentkeznek.

Az eddigihez képest máshogy jelenik meg a majomhimlő. Vannak olyan esetek, amikor már az influenza szerű tünetek előtt azonnal megjelennek a kiütések, különösképpen a nemszervek tájékán

- fejtette ki Roberts.

A Covid-korlátozások miatt lecsökkent az immunitás

Ennek egyik oka, hogy az elmúlt két évben a koronavírus miatti maszkviselés és egyéb korlátozások nem adtak lehetőséget más betegségeknek sem a terjedésre. Amikor valaki mégis elkapott egy ilyen vírust, akkor azt a közegészségügy figyelmen kívül hagyta, mert minden erőforrást a Covidra összpontosítottak. Ez a helyzet például egyértelműen megjelent az amerikai tuberkulózis esetében, mivel a koronavírus és a tbc közötti hasonlóságok miatt sok utóbbi esetet nem diagnosztizáltak.

Ezt a helyzetet tetőzi az is, hogy a pandémia miatt sok gyerek számára nem voltak elérhetők a gyerekkori védőoltások sem

- erről Jennifer Horney, a Delaware Egyetem epidemiológiai professzora beszélt.

A koronavírus-járvány ellen hozott korlátozások feloldásával az emberek rohamosan visszatérnek a szociális közösségekbe, ez pedig termékeny táptalajt ad a fertőző betegségeknek. A WHO egyik vezetője szerint például a majomhimlő terjedése Afrikán kívül két európai tömegrendezvény eredménye.

Arról is beszélnek a szakértők, hogy a két évig tartó steril környezet miatt az emberek egyéni immunitása is lecsökkent, kitettek lettek a vírusoknak. Ez különösen igaz a kisgyerekekre, mivel az ő szervezetüknek nem volt lehetősége antitesteket termelni a közönséges betegségek ellen. Ez a folyamat már az anyaméhben kimaradt és folytatódott a korai szocializációs időszakban.

Fotó: Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP

Az érme másik oldala

A szakértők azt egyértelműen kijelentik, hogy a jelenlegi helyzetben a járványok kialakulása sokkal könnyebb lett, de ezzel párhuzamosan az ellenük való harc is hatékonyabbá vált. A társadalom sokkal inkább odafigyel a betegségekre, ráadásul a Covid beazonosítására létrehozott fejlett rendszerek más betegségek kimutatásában is segíthetnek.

Eyal Lehem professzor, a Sheba Medical Center fertőző betegségek specialistája szerint több kór esetében nem arról van szó, hogy gyorsabban terjed, pusztán a lakosság és a média sokkal nagyobb figyelmet szentel ezeknek az eseteknek.

A betegségek nem feltétlenül terjednek gyorsabban, csak több figyelmet kapnak

- mondta a professzor. Példának hozta fel a majomhimlőt, ami a hatalmas médiafigyelem miatt úgy tűnik, mintha járvány szintre érne, de nincs kizárva, hogy a betegség korábban is jelen volt, csak nem tulajdonított neki senki nagyobb jelentőséget, ezért elsikkadt a többi, általánosabb szezonális fertőzés között.

Ez a nagy médiafigyelem egyrészt kelthet kisebb pánikot egy-egy addig ismeretlen vírus miatt, de a szakértők szerint ez segít abban, hogy az országok hatékonyabban védekezhessenek egy újabb járvány kialakulása ellen.