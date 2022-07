Alulról szerveződik az oroszok által megszállt területeken az ukrán ellenállás

Amerikai katonai tisztviselők szerint az elmúlt hetekben végrehajtott három herszoni merénylet azt bizonyítja, hogy elkezdődött az Oroszország által megszállt ukrán területeken a helyi ellenállás megszervezése. Az oroszpárti vezetőket célzó támadások száma a szakértők szerint várhatóan jelentősen megemelkedik majd a következő hónapokban és más városokban is lehet majd hasonlóra számítani.

Oroszországhoz csatolnák Herszont A Krím félszigeten tartott népszavazáshoz hasonló választással tenné ezt meg Moszkva.

Herszont még a háború első heteiben sikerült elfoglalnia Oroszországnak, azóta is folyik a terület oroszosítása, az orosz tévék mellett orosz cégeket is telepítettek a területre. Ez viszont igencsak szúrja a helyiek szemét, miután többségük úgy látja, erővel akarják őket Oroszországhoz csatolni.

A CNN gyűjtése szerint az első merényletet június 16-án hajtották végre, amikor Jevgenyij Szobolev kocsiját robbantották fel. A herszoni büntetésvégrehajtás orosz vezetője megúszta a támadást. Június 24-én Dmitrij Szavlucsenkó, a helyi ifjúsági és sportvezető már nem volt ilyen szerencsés, életét vesztette a pokolgépes támadásban. Most kedden pedig egy harmadik robbantás is történt, de a célszemély itt is túlélte a merényletet.

Fotó: Sputnik via AFP

Igaz, arra kevés az esély, hogy ezek az akciók komolyabb felkelésbe csapjanak át, mert ahhoz sem tapasztalatuk, sem pedig felszerelésük nincs a helyieknek. Ám az amerikai hírszerzés szerint Moszkvának így is komoly fejfájást okozhat majd az év második felében a megszállt területeken várható partizán akciók. Miután a donbaszi háborúban csak óriási veszteségek árán tud előrehaladni az orosz hadsereg, ezért a már elfoglalt területeken egyre kevesebb katona marad, aki a rendre vigyázzon.

Washington szerint eljöhet az a pont, amikor már nem lesz annyi katona a herszoni régióban, hogy meg tudják azt tartani orosz fennhatóság alatt. Márpedig ez a város kulcsfontosságú, hiszen innen tudja biztosítani Oroszország a Krím félsziget védelmét.