Boris Johnson brit kormányfő már botrányok sorozatát élte túl, de egyre inkább úgy tűnik, hogy eljött a pályafutása vége – derül ki a Financial Times írásából.

A lap értesülései szerint a miniszterelnöki rezidenciára a még meglévő kormánytagok egy csoportja fog érkezni szerda este, hogy rábeszéljék Johnsont a lemondásra. Köztük van az új pénzügyminiszter, Nadhim Zahawi is, aki kevesebb mint 24 órája tölti be a tisztséget. Útjára elkíséri a közlekedési miniszter Grant Shapps és az Észak-Írországért felelő tárcavezető Brandon Lewis is más konzervatív vezetők mellett.

Fotó: JESSICA TAYLOR

Noha Johnson egy hónapja túlélte az ellene indított bizalmatlansági indítványt, miután kedd este Sajid Javid egészségügyi miniszter lemondott, áttört a gát és több mint 30-an távoztak a kormányából. Ennek ellenére szerdán Johnson továbbra is arról beszélt, hogy nincs itt a lemondásának az ideje.

Miután a bizalom az elmúlt egy hónapban nyilvánvalóan megrendült a kormányfővel szemben, egyszerű megoldás lehetne egy újabb bizalmatlansági szavazással útilaput kötni Johnson talpára, ám

a konzervatívok hatályos szabályai szerint a sikertelen indítványt követően 12 hónapig nincs lehetőség újabb hasonló lépésre.

Eme szabályzat megváltoztatása is a terítéken van azonban, jelezve a bizalomvesztés mértékét. Erre azonban ezen a héten már biztosan nem kerül sor, miután a párt úgynevezett 1922-es bizottsága élére hétfőn választanak új vezetőt, aki dönt majd a kérdésben – írja a Reuters.

Korábban szerdán Michael Gove miniszter is igyekezett rábeszélni Johnsont a távozásra, ám a miniszterelnök hajthatatlannak bizonyult. Hogy a teflonbőrű politikus meddig lesz képes pozíciójában maradni, így továbbra is nyitott kérdés.