A súlyos gazdasági válsággal küzdő Srí Lanka csütörtökön Oroszországtól kért segítséget. Gotabaja Radzsapaksza elnök Twitter-oldalán közölte, hogy a többi között üzemanyag vásárlására szolgáló kölcsönért folyamodott orosz hivatali partneréhez, Vlagyimir Putyinhoz telefonbeszélgetésük során.

A politikus hozzátette, arra is kérte orosz kollégáját, gondoskodjon arról, hogy

az Aeroflot orosz légitársaság ismét felvegye úti céljai közé Srí Lankát, mivel a turizmusra ráutalt szigetállamnak fontos bevételi forrást jelentenek az orosz üdülni vágyók.

Fotó: AFP

Az ország energiaügyi minisztere csütörtökön pedig azt jelentette be, hogy orosz olajipari cégek két képviselője érkezett a fővárosba, Colombóba. Ranil Vikremeszinge miniszterelnök június 22-én jelentette be Srí Lanka teljes gazdasági összeomlását. A pénzügyminiszteri posztot is betöltő Vikremeszinge akkor figyelmeztetett arra is, hogy az országnak – az olajipar súlyos, mintegy 700 millió dolláros (több mint 260 milliárd forintos) adóssága miatt – nincs elég pénze üzemanyagimportra.

Hasonló gazdasági válságot 1948-as függetlenné válása óta nem élt át a 22 milliós ország.

A krízis többek között élelmiszer- és gyógyszerhiányban, illetve a száguldó inflációban nyilvánul meg. Srí Lanka már szinte benzin nélkül maradt, és más üzemanyagokból is akut hiány mutatkozik, a szigeten mindennaposak a tüntetések.

Colombo továbbá felfüggesztette a 2026-ig visszafizetendő 25 milliárd dollárból idén esedékes mintegy 7 milliárd dollárnyi külföldi hitel visszafizetését is. Az ország teljes külföldi adóssága 51 milliárd dollár. Az ENSZ humanitárius katasztrófára figyelmeztetett.