Tovább terjed világszerte a majomhimlővírus, így az Egészségügyi Világszervezet közleményben arra kérte a férfiakkal szexuális kapcsolatot ápoló férfiakat, hogy korlátozzák a partnereik számát. A betegség testnedvekkel, illetve közvetlen érintéssel terjed, így a legkönnyebben a szexuális érintkezés útján. A majomhimlő nem kizárólag a homoszexuális férfiakra veszélyes, de az igazolt esetek többsége közölük került ki. A WHO szerint az önmegtartóztatásra a járvány terjedésének a lassítása miatt lenne szükség.

A Sky News azt írja, hogy

globálisan már több mint 18 800 majomhimlő-fertőzést regisztráltak, és már öt ember halt bele a betegségbe.

A majomhimlős esetek nagyjából 10 százaléka kerül kórházba, ahol fájdalomcsillapító kezeléseket kapnak a fertőzöttek. A WHO globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy tájékoztatón arról beszélt, hogy

a terjedést meg lehet állítani, feltéve, hogy az országok, közösségek és egyének tájékozódnak, komolyan veszik a kockázatokat, és megteszik a szükséges lépéseket a terjedés megállítása és a kiszolgáltatott csoportok védelme érdekében.

Hozzátette, hogy a járvány elsősorban a homoszexuális férfiakat érinti, így őket arra kéri a szervezet, hogy csökkentsék a szexuális partnereik számát, illetve alaposan fontolják meg, ha új partnerrel kerülnek közelebb egymáshoz. A WHO szerint az is előnyös lenne, ha

a partnerek megadnák egymásnak a személyes adataikat, hogy ha később egyiküknél felütné a fejét a betegség, akkor vissza lehessen követni a terjedést.

A vírus elsősorban bőrről bőrre terjed, különösen a betegség okozta bőrelváltozásokkal való érintkezésen keresztül. Emellett fertőzhet a majomhimlős beteg által használt ruházaton, ágyneműn vagy törölközőn keresztül is. Egy spanyol kutatás azt is kimutatta, hogy a vírus nagy számban jelen van különböző testnedvekben, például a nyálban is, így csókolózás útján is fertőzhet a majomhimlő.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint célzott védőoltás lenne ideális a leginkább kitett csoportoknak a majomhimlő ellen. Emellett más csoportokat – mint például az egészségügyi és laboratóriumi dolgozókat – is beoltanának a vírus ellen.