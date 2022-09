Egymillió orosz indulhat Ukrajnába

Szerdai televíziós beszédében Vlagyimir Putyin bejelentette a hadsereg részleges mozgósítását, ami azt jelenti, hogy a katonai szolgálat csak azokra az állampolgárokra vonatkozik, akik

jelenleg tartalékosok, vagy korábban a hadseregben szolgáltak, és van harci tapasztalatuk.

Fotó: Russian Defence Ministry

Nem sokkal az orosz elnök bejelentése után az ország védelmi miniszte, Szergej Sojgu közölte, hogy

300 ezer oroszt hívnak be a mozgósítás részeként, ami a „korábbi katonai tapasztalattal rendelkezőkre” vonatkozik.

„Ezek nem olyan emberek, akik soha nem láttak vagy hallottak semmit a hadseregről” – mondta, hozzátéve, hogy a diákok továbbra is folytathatják az iskolai tanulmányaikat.

A Novaja Gazeta, a száműzetésben működő független orosz lap azonban Putyin kormányának egy meg nem nevezett tisztviselőjét idézte, aki azt mondta, hogy

a valódi terv egymillió ember behívása.

A The Guardian szemléje szerint a névtelen forrás azt mondta, hogy a rendelet titkos hetedik paragrafusa, amelyet Putyin szerdán írt alá, lehetővé teszi, hogy az orosz védelmi minisztérium akár egymillió orosz állampolgárt hívjon be. A forrás azt mondta, hogy a számot többször javították, végül egymillióval számoltak.

Százával tartóztatták le a tüntetőket Oroszországban Oroszországban a mozgósítás ellen tüntettek, több mint 1300 embert tartóztattak le. A sorozás elől pánikszerűen kezdtek el külföldre menekülni az oroszok.

Korábban a VG megírta, hogy az azerbajdzsáni, a kazahsztáni, az üzbegisztáni és a kirgizisztáni járatok is eltűntek a jegyfoglalási honlapokról. Oroszországban közben egyre inkább terjed az a híresztelés, hogy hamarosan lezárhatják a határokat is, és megtilthatják az állami közlekedési vállalatoknak, hogy a 18 és 65 év közötti férfiaknak jegyet adjanak el. A Telegram-csatornákon is találhatók már olyan beszámolók, amelyek szerint a határátkelőkről visszafordították a férfiakat, ám ezt egyelőre senki sem erősítette meg.