Oroszország Észak-Koreától kénytelen katonai felszereléseket vásárolni, mivel a szankciók miatt Moszkva nem tudja ellátni a hadseregét – írja a BBC.

A New York Times által megszerzett, titkosítás alól feloldott hírszerzési adatok szerint Oroszország több millió tüzérségi lövedéket és rakétát vásárolt Phenjantól, és egy amerikai tisztviselő szerint további üzletek is várhatók, Oroszország kénytelen lesz további észak-koreai fegyvereket is vásárolni, ahogy a háború egyre inkább elhúzódik.

Emellett múlt héten Moszkva állítólag megkapta az első szállítmányt a korábban megrendelt új iráni drónokból.

Irán és Észak-Korea – mindkettő jelentős nyugati szankciók célpontja – igyekszik elmélyíteni kapcsolatait Oroszországgal, mióta Vlagyimir Putyin elnök februárban megindította ukrajnai invázióját.

Kim Dzsongun rezsimje az Egyesült Államokat tette felelőssé a konfliktusért, és azzal vádolta a Nyugatot, hogy az ő politikájuk következménye Oroszország agresszív fellépése. A múlt hónapban Észak-Korea elismerte a luhanszki és a donyecki szakadár népköztársaságok függetlenségét, és azt is kijelentette, hogy igyekszik elmélyíteni együttműködését Moszkvával. Vlagyimir Putyin orosz államfő a phenjani állami média szerint azt mondta, a két ország bővíteni fogja „átfogó és konstruktív kétoldalú kapcsolatait”.

A phenjani fegyverszállítmányokra vonatkozó most nyilvánosságra hozott adatok azonban arról nem adnak felvilágosítást, hogy pontosan milyen mértékben járult hozzá Észak-Korea az orosz fegyverkezéshez.

Egy amerikai tisztviselő szerint mindenesetre az, hogy Moszkva Észak-Koreához fordult, arra utal, hogy az orosz hadsereg továbbra is súlyos ellátási nehézségekkel küzd Ukrajnában, részben az exportellenőrzés és a szankciók miatt.

Az utánpótlást azonban nem kizárólag Kim Dzsongun biztosítja Putyinnak: a múlt héten a Biden-kormányzat tisztviselői azt közölték, hogy az első iráni gyártmányú drónok is megérkeztek Oroszországba. Teherán hivatalosan tagadta, hogy fegyvereket szállítana a konfliktus bármely szereplőjének.