Greta Thunbergtől kapott támogatást az atomlobbi

A német atomerőművek bezárását sokan kritizálták az utóbbi időben, és az Európát az elmúlt év során sújtó energiaválság felerősítette a kritikákat. A német kormány végül hajlandó volt némi rugalmasságra, de hosszabb távon továbbra is hajthatatlannak tűnik a kérdésben, azonban most váratlan helyről érte kritika az atomerőművek bezárását célzó terveket: Greta Thunberg zöldaktivista szerint is rossz az ötlet, különösen, ha helyettük szénerőműveket indítanak újra.

Fotó: Andy Buchanan / AFP

Egy szerdán adásba kerülő tévéinterjú beharangozójában azt kérdezik az aktivistától, hogy mit gondol, a nukleáris energia előnyösebb-e klímaszempontból. A következő választ adta:

Attól függ. Ha már egyébként is működnek, szerintem hiba lenne bezárni őket és szénre váltani.

Noha az orosz gázszállítások leállását követően a német kormány meggondolta magát, és az országban még működő három atomerőműből kettő élettartamát meghosszabbítanák az idei év végére tervezett leállás helyett, de csak áprilisig. Ezzel párhuzamosan szénerőműveket indítottak újra, és 450 millió eurót fizettek korábban már bezárt, barnakőszénnel működő erőművek üzemeltetőinek, hogy tegyék azokat üzemképessé a télre, vészhelyzetek esetére – írja a Politico.

A hagyományosan atomellenes Németországban a nukleáris létesítmények üzemidejének meghosszabbítása még pár hónapja is szinte elképzelhetetlen volt,

de az energiaválság sokat változtatott a közvéleményen. Thunberg megszólalására gyorsan reagált is az országot vezető koalíció pénzügyminisztere, az atompárti szabad demokratáktól érkező Christian Lindner, aki szerint az energiaháborúban mindent, ami áramot termel, rá kell kötni a hálózatra, és ennek az okai magától értetődők.

Az aktivista szavai azért is lehetnek kulcsfontosságúak, mert Thunberg befolyása az atomenergia ellenzőire jóval nagyobb, mint a nukleáris energiát az eddigiekben támogató megszólalóké. Ám nem mindenki örült az aktivista szavainak, például a Zöldek egykori elnöke – aki most a német megújulóenergia-szövetségnek dolgozik – élesen kritizálta, mondván, értelmetlen a gondolat, hiszen az atomerőművek fűtőelemei Oroszországból érkeznek.