Katonák és rendőrök lepték el a lengyel falut, senkit sem engednek a rakétabecsapódás közelébe

Minden Przewodówba vezető úton rendőrök ellenőrzik a ki és belépőket, gyakorlatilag hermetikusan lezárták azt a lengyel falut, ahová kedd este becsapódott egy szovjet gyártmányú rakéta. Bár az első hírek szerint mindenki arra gondolt, hogy egy orosz rakétáról van szó, most már egyre valószínűbb, hogy egy eltévedt ukrán légvédelmi lövedék lépte át a határt.

Fotó: Artur Widak / Anadolu Agency via AFP

A robbanásban két lengyel férfi halt meg. Lengyel lapok szerdán arról számoltak be, hogy a falu egyelőre nem tért magához, aki tehette, sietve elmenekült, de sokan maradtak, ők viszont bezárkóztak. Szerdán a gyerekek sem mentek iskolába. Az egyik áldozat felesége a hírek szerint a helyi iskolában dolgozott.

A településen óriási számban jelentek meg rendőrök és katonák.

Az előbbiek a be- és kivezető utakat felügyelik, amelyeken csak ellenőrzés után hajthatnak át az autósok. Az utóbbiak pedig a becsapódás helyszínén gyűjtik az információkat.

Fotó: Omar Marques / Getty Images

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2022

A vizsgálatok eredményére vár a NATO-vezérkar is, amely szerda délelőtt ült össze. Ezzel kapcsolatban Rishi Sunak brit kormányfő is úgy nyilatkozott, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálni a részleteket, mielőtt bármiben is döntene a NATO.