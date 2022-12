Az erdélyi nagyvállalkozó már lépett is Erdély egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalkozója, az aradi Dimitrie Musca máris elrendelte az osztrák bankoknál vezetett összes céges számlájának megszüntetését, így tiltakozva az ellen, hogy Ausztria megvétózta Románia schengeni csatlakozását. Az üzletember közölte azt is, ezentúl nem vásárol osztrák tulajdonban levő üzemanyagtöltő állomásoktól gázolajat mezőgazdasági munkagépei számára, amelyek évente akár 1500 tonna gázolajat is elégetnek. A magyar–román határ mellett agráripari kombinátot működtető, több tízezer sertést és marhát tenyésztő nagyvállalkozó arra biztatta honfitársait, hogy ne költsék többé pénzüket osztrák termékekre vagy ausztriai üdülésekre.