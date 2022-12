Amerikai közegészségügyi szakértők a héten figyelmeztettek annak a veszélyére, hogy új koronavírus-variáns jelenhet meg a kínai járványhullám miatt, és globális kockázatot jelent az ottani helyzet átláthatatlansága, az információ hiánya. Chris Murray, a Washingtoni Egyetem közegészségügyi kutatásokkal foglalkozó központjának igazgatója szerint azonban nem valószínű, hogy veszélyes új koronavírus-variáns terjedne az 1,4 milliárd lakosú országban. A CNBC-nek nyilatkozva ezt arra alapozta, hogy minden valószínűség szerint az idén világszerte több milliárd embert fertőzött meg az omikron variáns, új mutációk azonban nem jelentek meg, csak az omikron alváltozatai. Ilyen többek között az omikron BF.7 változata, amely különösen ügyesen kerüli meg az immunrendszert. Hivatalos kínai információk szerint sem találtak új koronavírus variánst, az omikron a domináns, annak kilenc alváltozata terjed az országban, a fertőzések több mint nyolcvan százalékáért a BA.5.2 és a BF.7 a felelős.

„Az új variánsok hiánya az, ami miatt meglehetősen alacsonynak tartom a kockázatot”, fogalmazott Murray, hozzátéve, hogy „néhány nagyon különleges tulajdonságra" lenne szükség ahhoz, hogy egy új változat megjelenjen és felváltsa az omikront, amelyet több mint egy éve azonosítottak először Dél-Afrikában. Az omikron variáns sokkal fertőzőbb az eredetileg Vuhanban megjelentnél, de kevésbé súlyos megbetegedést okoz.

A félelem miatt egyre több ország korlátozza a kínaiak belépését a területére, de még egy esetleges teljes tilalomnak sem lenne értelme Murray szerint, aki még a tesztelést sem tenné kötelezővé. „Az intézkedések meghozatalakor azzal érvelnek, hogy nagyobb átláthatóságra van szükségünk azzal kapcsolatban, mi történik Kínában.

Egy új variáns legkorábbi jele az lesz majd, hogyan változik meg a kórházi kezelések vagy a halálozások aránya,

a sok fertőzés önmagában nem jelent semmit, mert tudjuk, hogy az omikron ezt okozza" – fogalmazott. A napi fertőzési adatokat Kína már nem is közli, és hihetetlenül alacsony, heti egy-két halálos áldozatról számol be, ami kétségeket ébreszt nem csupán külföldön, de a kínaiak körében is azzal kapcsolatban, mennyire őszinte a pekingi kormányzat. A kórházakat ugyanis az ilyenkor szokásosnál ötször-hatszor több beteg árasztja el, a legtöbben idősek.

A helyzet azonban változhat. Ami azt az elméletet illeti, amely szerint a vírusok alkalmazkodnak, hogy életben tartsák gazdaszervezetüket, Murray figyelmeztetett, hogy ez „meglehetősen hosszú időre vonatkozik, nem hónapokra vagy évekre”. A genomkutatások azt mutatják, hogy még mindig lehetséges egy olyan mutáció megjelenése, amely súlyosabb betegséget okoz. „Azt hiszem, nem lenne bölcs dolog, ha azt feltételeznénk, hogy minden változat olyan lesz majd, mint az omikron" - fogalmazott.