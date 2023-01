Amerika és Németország is küld Kijevnek páncélosokat

Az Egyesült Államok és Németország is küld páncélozott harcjárműveket, sőt egy újabb Patriot légvédelmi rakétarendszert is Ukrajnának, miután szerdán már Emmanuel Macron francia elnök is újabb fegyverszállításokat jelentett be.

Bradley páncélos Szíriában.

Fotó: Delil Souleiman / AFP

Az amerikaiak csütörtökön Bradley könnyűpáncélosok szállítását jelentették be, míg Németország a már korábban is megígért Marder lövészpáncélosok útnak indítását pörgeti fel és ígért egy Patriot légvédelmi rendszert is Kijevnek, miután hasonló rendszer küldéséről már Washington is döntött a múlt hónapban.

A fegyverszállításokról Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett Olaf Scholz német kancellárral. A páncélosok régóta Volodimir Zelenszkij és az ukrán hadsereg kéréseinek az élén álltak, hiszen a tankok területén az oroszok számottevő fölényben voltak eddig a konfliktus során.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint az amerikaiak mintegy 50 Bradley páncélost küldhetnek az ukránoknak, míg a német hadügyminisztérium szóvivője 40 Marder szállításáról beszélt – derül ki a Bloomberg összefoglalójából.

Mindez

változást jelent az amerikai hozzáállásban, amely korábban igyekezett tartózkodni a páncélosok küldésétől,

mondván azok működtetése és karbantartása bonyolult lehet az ukránok számára. Azonban időközben a lengyelek és a franciák is hasonló járművek szállításáról hoztak döntést.

Scholzra pedig kormányzati szövetségesei részéről nehezedik nyomás az ukrán erőfeszítések támogatása céljából. A Bild német lap Vitalij Klicsko kijevi polgármestertől közölt cikket, amelyben a politikus Leopard harckocsik szállítását kérte a németektől. A korábban a segítségnyújtás terén habozó németek lépése más országokat is a támogatások felpörgetésére ösztönözhet.