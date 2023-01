Egy új brit törvényjavaslat szerint a közösségi médiaplatformok vezérigazgatói több év börtönbüntetésre számíthatnak, ha nem védik meg a gyerekeket az online ártalmaktól – írta a Reuters.

Fotó: Choochart Choochaikupt / EyeEm / Getty Images

Rishi Sunak brit miniszterelnök kormánya egy online biztonsággal kapcsolatos törvényjavaslatot próbált elfogadtatni, azonban kedden az alsóházi szavazás elvesztésével nézett szembe, miután 50 konzervatív képviselő és a fő ellenzéki pártok is közölték, hogy szigorúbb szabályozást akarnak látni.

A lázadók egy saját módosítást is benyújtottak, amely akár két évig terjedő börtönbüntetéssel sújtaná azoknak a tech cégeknek a vezetőit, amelyek nem védik meg a gyermekeket az olyan káros tartalmaktól, mint az erőszak és az önkárosítás.

Végül Michelle Donelan kulturális és digitális miniszter a parlamentnek adott írásbeli nyilatkozatában bejelentette, hogy a kormány beleegyezett a jogszabály módosításába. Ez a harmadik alkalom október óta, hogy a 67 fős többséggel rendelkező Sunak meghátrált a hasonló parlamenti fellépések előtt. Legutóbb a szárazföldi szélerőművekkel kapcsolatos törvény ügyében engedett.

Rishi Sunak és kormánya nem először hunyászkodik meg a parlamenti lázadók előtt.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az Európai Unióhoz és más országokhoz hasonlóan a Nagy-Britannia is küzd a közösségi média felhasználóinak – különösen a gyerekeknek – a védelméért a káros tartalmakkal szemben anélkül, hogy a szólásszabadság sérülne. A törvényjavaslat, amelyet az Egyesült Államok technológiai vezetői nagy figyelemmel kísértek, a világ egyik legszigorúbb online rendszerének ígérkezik. A kormány által benyújtott indítványtól abban is különbözik, hogy a „legális, de káros” tartalmakat is korlátozná.

Az ellenzéki pártok, szakadár képviselők és a Sunak-kormány között napokig tartó tárgyalások után a felek végül megegyeztek, a miniszterek pedig ígéretet tettek arra, hogy a javaslatot a követelmények alapján fogják átalakítani.

Bár szabályozás célja alapvetően pozitív, a „gyermekek védelme” és a „káros tartalmak” tág fogalmak, a kormányzati cenzúra számára pedig egy könnyű indokot adhatnának – ha a törvényt be lehetne tartani. Azonban tech óriások és közösségi média vezetői közül szinte senki sem lakik az Egyesült Királyságban, a platformok bezárása pedig heves ellenállást váltana ki a brit felhasználókból. A javaslatot emellett a kritikusok látszatintézkedésnek nevezik, a kormánynak pedig az online cenzúra helyett inkább az energia- és megélhetési válsággal kellene foglalkoznia.

Arról nem is beszélve, hogy a módosítás legnagyobb szószólója, a konzervatív Damian Green miniszterként 2017-ben egy pornóbotrányba bukott bele.