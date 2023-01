Akár még több hónapig folytatódhatnak az összehangolt munkabeszüntetések, annyira távol állnak az álláspontok egymástól

– hangsúlyozták az alsóház közlekedési bizottsága előtt az RMT, az ASLEF és a TSSA érdekvédelmi csoport vezetői. A munkaadói oldal némileg bizakodóbban fogalmazott: Steve Montgomery, a vasúttársaságokat képviselő Rail Delivery Group elnöke lát lehetőséget az RMT-vel és a TSSA-val való előrelépésre, azt azonban elismerte, hogy az ASLEF-fel valóban messzebb állnak az elképzeléseik egymástól.

Káosz, késések és tömeg jellemzi a brit tömegközlekedést

Hasonlóan látja a másik fő munkáltató, a Network Rail főtárgyalója, Tim Shoveller is. Szerinte „néhány fő témában minden esély megvan a megegyezésre”.

A hónapok óta húzódó munkabeszüntetés mindenesetre arra utal, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek szándékai igen messze állnak egymástól, és a sztrájkok gyors befejezésére nincs kilátás. Így tehát tartósak maradnak a problémák: az utasoknak nagy késésekkel kell számolniuk.

A szakszervezetek a két számjegyű infláció miatt nagyobb béremelést követelnek, és visszautasítják a kormánynak és a munkaadóknak a munkakörülmények megváltoztatására irányuló szándékait.

Rishi Sunak kormányfő helyzetét több ágazat munkavállalói is megnehezítik. Nemcsak a vasúti dolgozók, hanem az egész tömegközlekedési szektor alkalmazottai körében is folyamatosak a munkabeszüntetések. Emellett az egészségügyi alkalmazottak és a határőrizetben dolgozók is sztrájkolnak, aminek fő oka a fizetések reálértékének csökkenése. A kormány álláspontja is puhult, a miniszterelnök a hét elején találkozót kezdeményezett a szakszervezetekkel, de eddig nem jutottak egyezségre, így tehát az érdekvédelmi szervezetek folytatják a munkabeszüntetéseket.