Pálcát tört a nagy hitelminősítő Párizs felett: váratlanul lerontotta a francia hitelminősítést az S&P Global Ratings - erről még sokat fogunk hallani

Leminősítette Franciaországot az S&P Global Ratings. A döntést azzal indokolva, hogy a költségvetési deficit további jelentős csökkentését célzó intézkedések hiánya miatt a következő években tovább romlanak a francia államadósság-folyamatok. Eddig AA mínusz/A-1 plusz volt a besorolás, mostantól egy fokozattal rosszabb: A plusz/A1 a hitelminősítés. Mind a hosszú, mind a rövid futamú szuverén külső és hazai adósságkötelezettségekre vonatkozik. Az új – továbbra is elsőrendű – osztályzat kilátása stabil.

Hitelminősítés: aggasztó az adósságpiramis / Fotó: Carine Schmitt / Hans Lucas / AFP

Hitelminősítés: példátlan politikai kockázat

Az S&P hitelminősítő szerint a költségvetés kiadási oldalán tapasztalható fegyelem és az erőteljes bevételek hatására a kormány várhatóan tartani tudja az idei évre kitűzött 5,4 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt. Az S&P hangsúlyozza ugyanakkor azt a várakozását is, hogy a 2026-ra szóló költségvetési tervezet valószínűsíthető módosításai miatt

a deficit a következő három évben is magas marad.

A cég szerint Franciaországban az Ötödik Köztársaság 1958-as megalapítása óta nem volt olyan súlyos politikai bizonytalanság, mint most. Az S&P ennek illusztrálására felidézi, hogy Emmanuel Macron elnök 2022 májusa óta két olyan parlamenttel volt kénytelen együttműködni, amelyben egyik pártnak sincs abszolút többsége, és az országnak három év alatt hat miniszterelnöke volt.

Példátlan, hiszen a francia törvényhozási választási rendszert éppen úgy tervezték, hogy nagy, stabil többségek kialakulásának kedvezzen, kiiktatva a kis pártokat az első szavazási fordulóban és stratégiai szavazásra ösztönözve a választókat a másodikban

– olvasható az S&P Global elemzésében.

A hitelminősítő szerint ráadásul a mostani helyzetben még egy egyértelmű nemzetgyűlési többség kialakulása esetén sem lenne garancia arra, hogy sikerül kijelölni a hiteles középtávú költségvetési konszolidáció vagy a gazdasági reformok felé vezető utat. A 2027-es elnökválasztás közelsége ugyanis kétségessé teszi bármiféle ilyen stratégia következetes végrehajtását, vagy azt, hogy Franciaország reálisan teljesíteni tudja a 2029-re kitűzött 3 százalékos GDP-arányos deficitcélt – áll az S&P elemzésében.