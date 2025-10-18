Kiszivárgott Putyin pontos útvonala a budapesti békecsúcsra: brutális kerülőt kell tennie az orosz elnöknek, vadászgépek fogják kísérni – térkép
Az elmúlt napok egyik legérdekfeszítőbb találgatása az volt, vajon hogyan utazik el a budapesti békecsúcsra az orosz elnök, mi lesz Putyin repülési útvonala. Nagyon úgy tűnik, kiderül a válasz.
Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére: az Európai Bizottság megerősítette, hogy a jelenlegi szankciók között vagyonbefagyasztás szerepel Putyinnal szemben, de nincs közvetlen utazási tilalom rá nézve.
Ugyanakkor gyakorlati akadály, hogy az EU légterét lezárták az orosz repülőgépek előtt, így repüléséhez engedélyeket kell kérni és diplomáciai egyeztetéseket szükséges folytatni. Ez okozza a nehézséget az orosz elnöki stáb számára.
Putyin repülési útvonala: így érkezik meg a budapesti békecsúcsra az orosz elnök
Most viszont úgy tűnik, ez a kérdés már nem kérdés többé és megvan Putyin pontos repülési útvonala a budapesti békecsúcsra. Az Air Live repülési szaklap még térképre is tette, hogyan repül majd az orosz elnök gépe Moszkvából Magyarországra.
Először is arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrajnai inváziót követően az Oroszország ellen életbe léptetett EU-s szankciók és légtérkorlátozások miatt az orosz kormánygépek, köztük Putyin Iljusin Il-96-os repülőgépe, nem repülhetnek Európa nagy részén. Ez azt jelenti, hogy Putyin útvonalának Magyarországra el kell kerülnie az uniós tagállamok többségét. Magyarország természetesen jelezte, hogy engedélyezi az orosz küldöttség érkezését a légterében.
A legendás Il-96-os modell egyébként így néz ki a mindennapokban belülről és kívülről. Nem mindennapi repülőgép.
Visszatérve a budapesti békecsúcsra vezető orosz útvonalra: a szakértők most úgy számolnak, hogy a korlátozások miatt az orosz és a magyar főváros közötti 1500 kilométeres távolság mintegy 5000 kilométerre hosszabbodhat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a repülés hossza 3 órával nő.
Bár az orosz elnöki repülőgép teljes mértékben képes hosszú távú útvonalak berepülésére. A meghosszabbított útvonal viszont gondos koordinációt igényel a török és szerb légiforgalmi irányítással, valamint esetleges vészhelyzeti terveket is részletesen ki kell dolgozni időjárási vagy diplomáciai bonyodalmak esetére.
Biztonsági szakértők megjegyzik, hogy a Fekete-tenger feletti repülés továbbra is kockázatokat jelent, különösen a régióban zajló katonai tevékenység miatt. Viszont az is igaz, hogy nem lenne az első alkalom, hogy Putyinnak vagy más orosz tisztviselőknek kreatív útvonalakat kellett választaniuk a nemzetközi csúcstalálkozókon való részvételhez.
A nyugati légtértilalmak 2022 eleji bevezetése óta az orosz diplomáciai repülőgépeknek
- Közép-Ázsián,
- a Közel-Keleten
- vagy a Balkánon keresztül
kellett kitérőt tenniük, hogy elérjék az adott esetben csak néhány órányira lévő úti célokat. Például 2023 júniusában Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kerülő úton Iránon és Észak-Afrikán keresztül jutott el egy dél-afrikai BRICS-találkozóra.
Egyelőre nem hoztak nyilvánosságra hivatalos repülési tervet – ez nem is biztos, hogy megtörténik –, de a szaklap szerint
a török-szerb folyosó tűnik a legpraktikusabb útvonalnak az orosz elnök számára, hogy megérkezzen Magyarországra.
Ez így néz ki térképre rajzolva.
Az Unian ukrán hírügynökség azt írja ennek kapcsán, hogy az orosz elnök gépe valószínűleg a Kaszpi-tengeren, Iránon, Törökországon, a Földközi-tengeren, Montenegrón, Szerbián és végül Magyarországon keresztül fog megérkezni a budapesti békecsúcsra, de azt is felvetették, hogy
a repülőgépet török és orosz vadászgépek kísérik majd.
Ez az eset, Putyin budapesti útja ismét rávilágít arra, hogy a geopolitikai elszigeteltség hogyan terheli – valljuk be, jó eséllyel teljesen értelmetlenül és kártékony módon – a diplomácia hatékonyságát. Magyarország most kivételes lehetőséget kínál egy személyes találkozóra Trump és Putyin között az EU-ban, hogy három év után végre tűzszünet szülessen az ukrán fronton.
Csakhogy a kulcsszereplők odaútja a helyszínre korántsem egyszerű a fenti okokból és ahelyett, hogy a tárgyalásokre lehetne teljes elánnal koncentrálni, első körben logisztika bonyodalmakat kell kezelni. Ez pedig biztosan nem segíti a történelmi fontosságú folyamatot.