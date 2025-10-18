Kiszivárgott Putyin pontos útvonala a budapesti békecsúcsra: brutális kerülőt kell tennie az orosz elnöknek, vadászgépek fogják kísérni – térkép

Az elmúlt napok egyik legérdekfeszítőbb találgatása az volt, vajon hogyan utazik el a budapesti békecsúcsra az orosz elnök, mi lesz Putyin repülési útvonala. Nagyon úgy tűnik, kiderül a válasz.

Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére: az Európai Bizottság megerősítette, hogy a jelenlegi szankciók között vagyonbefagyasztás szerepel Putyinnal szemben, de nincs közvetlen utazási tilalom rá nézve.

Ugyanakkor gyakorlati akadály, hogy az EU légterét lezárták az orosz repülőgépek előtt, így repüléséhez engedélyeket kell kérni és diplomáciai egyeztetéseket szükséges folytatni. Ez okozza a nehézséget az orosz elnöki stáb számára.

Most viszont úgy tűnik, ez a kérdés már nem kérdés többé és megvan Putyin pontos repülési útvonala a budapesti békecsúcsra. Az Air Live repülési szaklap még térképre is tette, hogyan repül majd az orosz elnök gépe Moszkvából Magyarországra.

Először is arra hívták fel a figyelmet, hogy az ukrajnai inváziót követően az Oroszország ellen életbe léptetett EU-s szankciók és légtérkorlátozások miatt az orosz kormánygépek, köztük Putyin Iljusin Il-96-os repülőgépe, nem repülhetnek Európa nagy részén. Ez azt jelenti, hogy Putyin útvonalának Magyarországra el kell kerülnie az uniós tagállamok többségét. Magyarország természetesen jelezte, hogy engedélyezi az orosz küldöttség érkezését a légterében.

A legendás Il-96-os modell egyébként így néz ki a mindennapokban belülről és kívülről. Nem mindennapi repülőgép.

Visszatérve a budapesti békecsúcsra vezető orosz útvonalra: a szakértők most úgy számolnak, hogy a korlátozások miatt az orosz és a magyar főváros közötti 1500 kilométeres távolság mintegy 5000 kilométerre hosszabbodhat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a repülés hossza 3 órával nő.

Bár az orosz elnöki repülőgép teljes mértékben képes hosszú távú útvonalak berepülésére. A meghosszabbított útvonal viszont gondos koordinációt igényel a török ​​és szerb légiforgalmi irányítással, valamint esetleges vészhelyzeti terveket is részletesen ki kell dolgozni időjárási vagy diplomáciai bonyodalmak esetére.