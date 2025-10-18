Az eddigi legnagyobb botránya rázza meg a Szegeden gyárat építő BYD-t: kiderült, nagy baj van az autóival – azonnal megingott a befektetők bizalma

A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt – jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.

Ez a BYD történetének eddigi legnagyobb visszahívása /Fotó: Vémi Zoltán

A BYD egyrészt

44 535 darab, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.

Ezen felül 71 248 darab, 2021 februárja és 2022 augusztusa között gyártott Yuan Pro elektromos járművet is visszahív a gyártó az Investing.com gazdasági honlap jelentése szerint a rosszul beszerelt akkumulátortömítések miatt, ami veszélyezteti az akkumulátorokat.

Januárban a vállalat 6843 Fangchengbao Bao 5 plug-in hibrid terepjárót hívott vissza egy olyan hiba miatt, amely tüzet okozhat. Ezt megelőzően pedig közel 97 000 Dolphin és Yuan Plus elektromos járművet hívott vissza egy kormányvezérlő egységet érintő gyártási hiba miatt 2024 szeptemberében.

A BYD árfolyama 2,5 százalékos mínuszban állt a hongkongi tőzsdén péntek reggel.

A BYD a világ legnagyobb elektromos járműgyártója, miután megelőzte amerikai riválisát, a Teslát.

