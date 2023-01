Orosz dezertőrök élnek egy dél-koreai repülőtéren, mivel nem kapnak menekültstátuszt az országban

Zelenszkij követelőzik: a tankok gyorsabb szállítását, vadászgépeket és nagy hatótávolságú rakétákat is akar Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hálás a nyugati országoknak a fejlettebb harckocsikért, de kijelentette, hogy ezeket a fegyvereket sokkal gyorsabban kell Ukrajnába küldeni. Éjszakai beszédében azt is közölte, hogy a tankokkal együtt várják a nagy hatótávolságú rakétákat és a vadászrepülőket is.