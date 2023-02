A britek szerint Oroszország kimerülőben van, nincs erejük elindítani a tavaszi offenzívát

Oroszország annyira kimeríthette a tartalékait a háború majdnem egy éve alatt, hogy már nincs meg a megfelelő eszközállománya és a humán erőforrása a kelet-ukrajnai front áttöréséhez – erről az Egyesült Királyság védelmi minisztere, Ben Wallace beszélt egy interjúban, amit az Institute for the Study of War (ISW) szemlézett.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Ben Wallace arról is beszélt a BBC-nek, hogy a brit hírszerzők nem tapasztalják azt a hatalmas haderő mozgósítást az orosz fél részéről, amiről Ukrajna már hetek óta beszél. Ukrán tisztviselők régóta hangoztatják hogy Oroszország egy minden eddiginél nagyobb offenzívát indíthat a háború évfordulója alkalmából annak érekében, hogy teljesen megszerezhesse a Donbasz térséget. A brit védelmi miniszter szerint ennek nincs bizonyítéka, majd hozzátette, hogy ez az orosz tartalékok apadását jelentheti. Szerinte Moszkva rosszul gazdálkodott a készleteivel és hatalmas költségek árán szerzett meg métereket a kelet-ukrajnai Donyeck térségben – írta az ISW.

Wallace becslése szerint Oroszország haderejének 97 százalékát lekötötte Ukrajnában és harci hatékonysága 40 százalékkal csökkent a harcokban.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) egy jelentésében azt írta, hogy az orosz lehetőségek azért fogynak, mivel a harcokban az ország elveszítette a T-72B és a T-72B3M harckocsik nagyjából felét, valamint a T-80-as széria egy jelentős részét. Szerintük a géppark kimerülését jelezheti az is, hogy Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese február 9-én az oroszipar felpörgetésére, a tankok és fegyverek gyártásának növelésére szólított fel. A Norvég Hírszerző Szolgálat (NIS) arról jelentett, hogy Oroszországnak meg van a képessége, hogy nagy mennyiségben gyártson kézifegyvereket és harckocsikat, de az erőforrásait meg kell osztania a nyugati szankciók hatásainak mérséklése érdekében. Emellett a hadi ipart hátráltatja az is, hogy kevés a szakképzett munkaerő, a képzés pedig időigényes.

Az ISW azt írta, hogy

amennyiben Ukrajnába érkeznek a fejlett nyugati harckocsik, a Leopard 2 és a Abrams szériák, az elmozdíthatja a megmerevedett frontvonalat.

Február 21-én az orosz elnök, Vlagyimir Putyin beszédet fog tartani az orosz szövetségi közgyűlés előtt. A háború következő fejezetét az fogja meghatározni, hogy Putyin mit mond majd ekkor. Az ISW szerint nem valószínű, hogy a jelenlegi helyzetben az elnök a háború eszkalációját célzó intézkedéseket vezetne be, vagy újabb mozgósítási programot indítana. Ez a beszéd egy évente hagyományosan megtartott esemény, nem egy rendkívüli felszólalásról van szó.

Oroszország a saját ipari problémáit az ISW szerint külföldi beszerzéssel pótolhatja. Mint írták, egy Kremlhez köthető szivárogtató szerint az ország több mint 100 ezer iráni tüzérségi és aknavetős lövedék vásárlásáról írt alá szerződést. A szivárogtató szerint Moszkva Irán mellet Irakból, Szíriából és más meg nem nevezett országokból is megpróbálhat felszerelést vásárolni az ukrán harcok folytatásához.