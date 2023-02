A bukott brit miniszterelnökök követelik, hogy Sunak vadászgépeket küldjön Ukrajnába

Rishi Sunak brit miniszterelnök bukott elődei, Liz Truss és Boris Johnson közösen követelik, hogy az Egyesült Királyság adjon át fejlett vadászgépeket Ukrajnának az oroszok elleni harc támogatásaként. Truss a tavaly októberi lemondása óta először szólalt fel a képviselőházban, és arról beszélt, hogy alig várja, hogy brit vadászgépek hasítsanak keresztül az ukrán légtéren.

Fotó: AFP

Trusshoz csatlakozott Boris Johnson is, aki azt mondta, hogy Londonnak nem szabad tovább húznia az időt, és át kell adnia a fejlett repülőgépeket az ukrán seregnek, hogy Kijev győzhessen Putyin felett – írta meg a Telegraph. Rishi Sunak korábban már közölte, hogy Volodimir Zelenszkij bármennyire is szeretne vadászgépeket kapni a Nyugattól, ez nem ilyen egyszerű. Elmondta, hogy egy Typhoon repülőgép pilótaképzése általában három évig is eltart.

Rishi Sunak: felesleges modern vadászgépeket adni Kijevnek, mivel az ukránok úgysem tudnák használni őket Bár a Downing Street volt az első, ahol rábólintottak a modern tankok Ukrajnába küldésére, de a vadászgépek már egy vörös vonalat jelentenek a támogatásokban. A Typhoon és az F–35-ös vadászgépek működése annyira összetett, hogy semmi értelme Ukrajnába küldeni őket, mivel az ukránok úgysem tudnák használni őket – véli Rishi Sunak brit miniszterelnök. Elzeknek az eszközöknek a használatához hónapokig tartó intenzív képzésre lenne szükség.

A bukott miniszterelnökök azt követően tették ezeket az erős kijelentéseket, hogy az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden váratlan látogatást tett Kijevben.

Biden ukrajnai útja kritikákat váltott ki az Egyesült Államokban a republikánus párt vezető tisztviselőitől. Florida kormányzója, a 2024-es választásra készülő

Ron DeSantis szerint az elnök „ürescsekk-politikát” folytat, ami súlyos felelőtlenség a részéről.

Ezzel arra utalt, hogy Biden számolatlanul akarja a pénzt önteni Ukrajnába a háború finanszírozására. DeSantis szerint semmilyen stratégia nem húzódik meg Biden ígérgetése mögött, és ez a rengeteg vállalás csak a konfliktus eszkalálódásához vezethet. A republikánus kormányzó szerint Biden ezzel veszélybe sodorja az Egyesült Államokat.

Az USA az ukrán hadsereg legnagyobb támogatója, a konfliktus február 24-i kirobbanása óta nagyjából

30 milliárd dollár pénzügyi támogatásra tett ígéretet.

Közvélemény-kutatások szerint az amerikai lakosság egyre kevésbé látja értelmét, hogy ekkora összegeket talicskáznak Ukrajnába.