A parlamenti jogi bizottság kedden egyhangúlag elfogadta a jelentéseket, és hasonló eredmény várható a ház csütörtöki zárószavazásán is. Ekkor a szabályok értelmében Roberta Metsola, az intézmény elnöke hivatalosan is tájékoztatja a két képviselőt a döntésről, bár Cozzolino és Tarabella már most is tagadják a vádakat.