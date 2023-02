Orosz-ukrán háború - 359. nap - friss hírek

Megnőtt az igény az amerikai fegyverek iránt Európában, és ez nemcsak a háborúban álló Ukrajnára, hanem több más országra is igaz, azonban a rendelések nem a drága tankokra és vadászgépekre érkeznek, hanem olyan olcsóbb eszközökre, mint vállról indítható rakéták, tüzérségi lőszerek vagy épp drónok, melyek kritikusnak bizonyultak az orosz-ukrán háborúban.

Fotó: GettyImages

Több európai ország – mint Finnország, Lengyelország vagy Németország – szeretne az amerikai fegyverek gyártásában is részt venni és a meglévő szerződéseket is felgyorsítaná.

Kifejezetten erős a kereslet a 155 miliméteres tüzérségi lőszerekre, légvédelmi eszközökre, kommunikációs felszerelésekre vagy épp a Javelin tankelhárító rakétákra és drónokra,

miután a kontinensen zajló harcok átrajzolták a jövő háborúiról festett képet – derül ki a Reutersnek nyilatkozó közel tucatnyi washingtoni katonai attasé beszámolójából.

Az Ukrajnában remekelő Javelinek mellett a Raytheon 155 miliméters, precíziós tüzérségi lőszerei is népszerűek, melyek több mint 30 kilométeres távolságból képesek 4 méteres pontossággal célba találni, ebből öt európai ország is betárazna, miközben három másik európai ország már most is vásárol ilyen lövedékeket. Azonban a fegyverek beszerzése többlépcsős folyamat, amihez az amerikai kormány engedélye is szükséges, így akár több mint egy évig is tarthat, mire ezek megérkeznek rendeltetési helyükre.

A nevük elhallgatását kérő attasék azt is elmondták, hogy hazájuk mindent megtesz azért, hogy a rendelések kifizetése is időben történjen, szemben a békeidőket jellemző gyakorlattal, amikor az amerikai fegyvergyártó cégek gyakran panaszkodtak a késedelmes fizetések miatt.

A drónok is népszerűek az utóbbi időben, legyen szó kisebb pilóta nélküli repülőkről vagy a 20 millió dolláros Reaper-drónokról. Finnország és Dánia az orosz inváziót követően kezdett tárgyalni az utóbbiakat gyártó General Atpomics-szal az MQ-9B Seaguardian – a Reaper haditengerészeti változatának – beszerzéséről, és Lengyelország is mihamarabb szeretne hasonló eszközökhöz jutni. Mariusz Blaszczak lenygel hadügyminiszter a Twitteren közölte ezek érkezését és bejegyzésében arról írt, hogy ezek az ország keleti határait fogják figyelni. Lengyelországot abból az irányból Belarusz és Ukrajna határolja.

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 12, 2023

Az amerikai fegyverek európai gyártásáról is folynak tárgyalások, így felmerült, hogy

a német Rheinmetall a tank- és tüzérségi lőszerek termelésének növelése mellett akár az Ukrajnában kulcszszerepet játszó HIMARS-ok gyártását is szeretné megkezdeni

a cég vezérigazgatója, Armin Papperger szerint. Az eszközöket jelenleg gyártó Lockheed Martin kelet-európai üzletfejlesztési vezetője Rita Flaherty szerint a vállalat vizsgálja a közös gyártás és a technológiatranszfer lehetőségét számos nemzetközi partnerrel. Lettország szintén érdeklődik amerikai lőszerek gyártása iránt.

A kisebb fegyverek mellett sokan számítanak a drágább eszközök forgalmának növekedésére, ezek első körben az Ukrajnába küldött lengyel vagy épp szlovák fegyverek pótlását jelenthetik. Pozsony korábban közölte, hogy kész MiG-29-es vadászgépeit Ukrajnának adni, amiket várhatóan F-16-osok válthatnak le. Ezek darabja 65 millió dollárba kerül.

A háború kitörése természetesen az amerikai hadiipari cégek részvényárfolyamán is észlelhető,

a szektor piaci kapitalizációja 35 milliárd dollárral emelkedett az orosz invázió kezdete óta, miközben az S&P 500 részvényindex mintegy 200 pontot vesztett az értékéből ugyanezen időszak alatt.

Az ukrán háború azonban különösen a tüzérségi lőszerek jelentőségét húzta alá, miután az Egyesült Államok több mint 1 milliót szállított a standard, 155 miliméteres lövedékekből Ukrajnába. A darabonként mintegy 800 dollárt kóstáló lőszerek gyártását is igyekszik Amerika felpörgetni, a korábbi havi 30 ezer darabos termelést 90 ezerre növelnék két éven belül. Erre az amerikai készletek feltöltése mellett az Ukrajnának segítő más országoknak – Norvégia, Kanada, Finnország, Németország és Olaszország – is szüksége van.

A háború első hónapjaiban bizonyító Javelinek iránt is élénkült a kereslet, áprilisban Litvánia 1 milliárd eurót tett félre ezek beszerzésére, míg májusban a gyártó Lockheed közölte, hogy duplázza ezek termelését, majd még ugyanebben a hónapban bejelentette, hogy partnerével, a Raytheonnal 309 millió dolláros rendelést nyert el 1300 rakétára Norvégiából, Albániából és Lettországból. Augusztusban az Egyesült Államok Nagy-Britannia számára hagyott óvá egy 300 millió dolláros rendelést. Egyetlen Javelin mintegy 263 ezer dollárjába kerül az amerikai hadseregnek.

Az előző napi híreket itt olvashatja: Orosz–ukrán háború 358. nap - friss hírek