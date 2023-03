Amitől mindenki fél: közös hadgyakorlatot tartott Oroszország, Kína és Irán

Útjára engedte legújabb szuperfegyverét Putyin, és ez még csak a kezdet Útnak indult az orosz, Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépekkel felszerelt Admiral Gorskov fregatt. A csatahajó tesztüzemét január elsején fejezték be az oroszok. Az Admiral Gorskov fregatt a teszteken még egy ezer kilométeres távolságban lévő célpontot is képes volt eltalálni a Fehér-tengeren. A hajó útnak indult, és útja érinteni fogja az Atlanti- és az Indiai-óceánt, valamint a Földközi-tengert is.