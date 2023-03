Beássák magukat az oroszok, de furcsa mód nem a frontvonalnál

Jelentős védelmi állásokat kezdett kialakítani Oroszország, ám ezúttal nem az Ukrajnában megszállt területeken, hanem furcsa mód saját anyaországában. Az Institute for the Study of War (ISW) nevű agytröszt információi szerint az orosz hadsereg a kurszki és a belgorodi régióban kezdte el beásni magát, amelynek hadászati szempontból nem sok értelme van.

Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg ugyanis már annak is örülhet, ha a tavaly februárban indított offenzívában elvesztett területeinek egy részét visszaszerzi, jelenleg messze nincs olyan állapotban, hogy frontális támadást indítson Moszkva irányába. Éppen ezért az ISW-nél is úgy gondolják, hogy ennek sokkal inkább kommunikációs célja lehet: Moszkva ezzel akarja nyugtatni, egyben köztudatban tartani a múlt heti, rejtélyes és egyben rendkívül furcsa véget érő incidenst, amely során orosz szélsőséges csapatok behatoltak Brjanszk megyébe és ott két civillel is végeztek. Moszkva szerint ezt az akciót Kijev szervezte meg, ám erre egyelőre nem sok bizonyíték van.

Az orosz egységek messze a frontvonaltól, hazájukban ássák be magukat, olyan területen, ahol valószínűleg soha nem lesz fegyveres összecsapás

– írja az ISW elemzése.

Közben a Krím félszigeten is elkezdődött a védelmi állások kiépítése, de itt is jóval a jelenlegi frontvonalnál mélyebben készülnek a támadásra. Ugyanakkor katonai egységeket még nem küldtek ezekbe az állásokba, így az embereket egyelőre máshol vetik be.