Hatalmas tömegek vonultak az utcákra Párizsban és más francia városokban Emmanuel Macron köztársasági elnök nyugdíjreformja miatt, amelyet parlamenti szavazás nélkül akarnak végrehajtani.

A döntés értelmében 62 évről 64-re emelik fel a nyugdíjkorhatárt Franciaországban.

A sztrájkok felborították az utazások rendjét az országban, mivel a tüntetők blokád alá vették a vasútállomásokat, a párizsi Charles de Gaulle repülőteret, finomítókat és kikötőket,

országszerte több mint 250 tüntetést szerveztek, és a szakszervezeti vezetők méltatták az emberek mozgósítását.

Fotó: AFP

Az AP beszámolója szerint a francia fővárosban több tízezren gyűltek össze vidám hangulatban a Bastille-nál, sokan a szakszervezeti zászlókkal vonultak fel:

Itt vagyunk, még ha Macron nem is akarja, hogy legyünk!

– skandálta a tömeg. A nyugati Rennes városában dulakodás tört ki néhány résztvevő és a rendőrök között, a demonstráló tömeget vízágyúkkal oszlatták fel.

A sztrájkok miatt bezárták az Eiffel-tornyot és a versailles-i palotát.

A tiltakozók blokádokat rendeztek a főbb autópályákon és csomópontokon, hogy lassítsák a forgalmat a nagyvárosoknál. A tüntetések több esetben is tettlegességig fajultak, az egyik felvételen az látszik hogy a fején találják el az egyik rohamrendőrt, aki azonnal összeesik.

🇫🇷 Le policier évacué par ses collègues à Paris a reçu un projectile sur son casque. (via @laluciolemedia) #greve23mars #manifestation pic.twitter.com/63XcDfrCLs — Mediavenir (@Mediavenir) March 23, 2023

A közösségi médiában közzétett egyik videón az látható, hogy a forgalom leállt Toulouse-ban, mert az utakra lángoló kukákat toltak ki a tüntetők.

Párizs északi külvárosában több tucat szakszervezeti tag blokád alá helyezett egy buszpályaudvart, így mintegy 200 jármű nem tudott utasokat szállítani. Az akcióban részt vevő 48 éves buszsofőr bírálta Macron azon döntését, hogy kikényszerítette a magasabb nyugdíjkorhatárt.

A köztársasági elnök nem király, és hallgatnia kellene a népére

– mondta.

Emmanuel Macron korábban kijelentette, hogy a vitatott nyugdíjreformnak az év vége előtt hatályba kell lépnie, mert ez elengedhetetlen az ország érdekében. „Én nem akarom magam újraválasztatni, a rövid távú felmérések és az ország általános érdeke közül én az ország általános érdekét választom” – hangsúlyozta Macron. „Ha ehhez most a népszerűtlenséget is vállalnom kell, hát azt is vállalom” – tette hozzá.

Des #ViolencesPolicières choquantes ont entaché le manifestation massive à #Paris. La police a attaqué des manifestants pacifiques, dont des personnes âgées et des étudiants. Les droits de l'homme sont à nouveau bafoués par du gouvernement #Macron #Greve23Mars #ReformedesRetraite pic.twitter.com/cylLkkqBLG — 🅽🅴🆆🆂🅵🅻🅰🆂🅷 🆃🅵 (@newsflash_TF) March 23, 2023