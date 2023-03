Nem csitul a sztrájkhullám Franciaországban, Párizst elárasztja a szemét – galéria

Franciaországban a múlt héten fogadták el azt a törvényt, aminek értelmében 64 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár a jelenlegi 62 évről. A szenátus megszavazta a törvényjavaslatot, de a nemzetgyűlés alsóházában nem sikerült biztosítani a többséget, azonban a kormány az alkotmány 49,3 cikkelye adta joggal élve szavazás nélkül fogadta el a törvényt. Válaszul a tüntetők a múlt héten szeméttel borították be és lángra lobbantották Párizs utcáit, míg a parlamentben Macron ellenzéke két irányból is bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene, amelyek a francia nemzetgyűlésben később elbuktak.

Ugyanakkor gazdasági szempontból érthető a francia elnök lépése: a nyugdíjkorhatár emelésével ideiglenesen pénzügyi és demográfiai problémákat oldhat meg, bár a francia társdalalom többsége ellenzi az államfő lépését. Macron a tiltakozások ellenére tegnap közölte: a vitatott nyugdíjreformnak még az év vége előtt hatályba kell lépnie, mert ez elengedhetetlen az ország érdekében. A politikus azt is mondta, hogy nem akarja magát újraválasztatni, a rövid távú népszerűség és az ország általános érdeke közül ő utóbbit választja.