Közép-Ázsiában turnézik Anthony Blinken

A közép-ázsiai országokat fenyegető veszélyekre hívta fel a figyelmet Anthony Blinken amerikai külügyminiszter szerdán Üzbegisztánban, miután kedden a C5+1 formátumban is tárgyalt a térség vezetőivel.

Fotó: Drew Angerer

A politikus Taskentben Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel és Baktijor Szajdov külügyminiszterrel megtartott megbeszélése után feltette a kérdést:

ha egy hatalmas ország megpróbálja erővel eltörölni egy szuverén szomszédját, akkor mi tartja vissza attól, hogy ezt másokkal is megtegye?

Blinken szerint ezt Közép-Ázsia országai is értik, az Egyesült Államok pedig elkötelezett nemcsak Ukrajna, de a térség országainak szuverenitása, területi egysége és függetlensége mellett.

Az öt közép-ázsiai ország (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzgebisztán) és az Egyesült Államok közti kapcsolatok elősegítésére 2015-ben hozták létre a C5+1 kezdeményezést.

Az amerikai külügyi tárca közleménye szerint Blinken megköszönte Üzbegisztánnak az afganisztáni nők jogainak érvényesítése érdekében tett lépéseit, viszont

sürgette az üzbegisztáni emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét, valamint reformok végrehajtását ezeken a területeken.

Az Oroszország elleni nyugati szankciók közép-ázsiai államokra gyakorolt negatív hatásairól szólva az üzbég fővárosban, Taskentben megtartott sajtótájékoztatón Blinken kifejtette, hogy Washington megpróbálja elmagyarázni a térség kormányainak, hogy mit jelentenek a szankciók, és milyen lépéseket tesznek szükségessé, valamint keresik a lehetőségeit annak, hogy e negatív hatásokat mérsékeljék,

ahol pedig szükséges, engedélyezik a szankciók hatálya alóli kivételt a széleskörű orosz gazdadasági kapcsolatokkal rendelkező közép-ázsiai államoknak.

Az amerikai külügyminiszter kedden Kazahsztánban a térség országait és az Egyesült Államokat tömörítő C5+1 formátum ülésén újabb 25 millió dolláros támogatási tervet jelentett be a térség országai gazdasági ellenállóképességének javítása, a regionális gazdasági kapcsolatok erősítése és alternatív kereskedelmi kapcsolatok kiépítése céljából. Azonban ezzel is csak 50 millió dollárra növekszik a közép-ázsiai államoknak megígért amerikai forrás, amelyből egyebek között az orosz gazdaságtól való függetlenedés lépéseit is finanszírozhatják. A feladathoz képest ez elenyésző összegnek tűnik.

Taskentből Blinken az indiai Újdelhibe, a G20-csoport külügyminisztereinek találkozójára utazott.